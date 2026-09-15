Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта — 25-летний Мэддокс — получил официальное судебное разрешение на смену своей фамилии.

Теперь в документах парня больше нет упоминания об отце — его новое юридическое имя Мэддокс Чиван Джоли.

Сын Анджелины Джоли официально лишился фамилии Брэда Питта

Соответствующее решение вынес Высший суд округа Лос-Анджелес в понедельник, 14 сентября.

Сейчас смотрят

Мэддокс подал ходатайство о вычеркивании фамилии отца в конце мая.

Представители Брэда Питта отказались от официальных комментариев изданию People.

Между тем источники из окружения Питта выражают разочарование.

— Это результат продолжительной кампании отчуждения детей от их родителей. Это невероятно печальная реальность, но она не удивительна после многих лет, когда один из родителей настраивал детей против другого, несмотря на последствия, — отметил инсайдер, близкий к Питту, добавив, что сейчас общение между актером и его детьми практически отсутствует.

В то же время источник из окружения Джоли подчеркивает порядочность и сдержанность детей в этой ситуации.

— Если бы люди знали всю правду, они больше сочувствовали бы детям и уважали их. Тот факт, что они не говорят плохо и не делятся вещами публично, лишь свидетельствует об их порядочности, — убежден источник.

Мэддокс стал уже вторым ребенком Джоли и Питта, который юридически изменил фамилию.

В августе 2024 года аналогичный шаг сделала их дочь Шайло, став официально Шайло Джоли.

Напомним, что официальный развод Джоли и Питта был окончательно оформлен в декабре 2024 года после продолжительного судебного процесса.

Началом раскола стал инцидент 14 сентября 2016 во время перелета, когда Питта обвинили в словесной и физической агрессии в отношении одного из детей.

Хотя расследование ФБР и социальных служб не выявило подтвержденных фактов жестокого обращения, Джоли подала на развод спустя несколько дней после этого.

Источник : People

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.