Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли раскрыла, кто на самом деле финансирует ее поездки в страны с военными конфликтами и гуманитарными кризисами, в том числе в Украину, и высказалась о деятельности ООН.

Об этом Джоли рассказала в интервью L’Officiel.

Джоли прокомментировала расходы на гуманитарные поездки и деятельность ООН

Как известно, Анджелина Джоли долго сотрудничала с ООН, однако актриса подчеркнула, что финансовая составляющая ее миссий всегда оставалась исключительно ее собственной ответственностью.

Сейчас смотрят

По словам Джоли, она никогда не переводила логистические или финансовые затраты на международные структуры. Перелеты, аренду жилья, обеспечение личной охраны и другие сопутствующие расходы она всегда платит из собственного кармана.

— Я всегда сама оплачивала свои поездки — даже в годы моей работы в ООН мои поездки никогда не были ответственностью агентства. То же самое касалось жилья, безопасности или чего-либо подобного. Я никогда не хотела, чтобы агентство брало эту ответственность на себя, – подчеркнула Джоли.

Несмотря на самостоятельное финансирование, звезда сохраняет прямые контакты с ООН, Международным Комитетом Красного Креста и многочисленными благотворительными организациями.

Наибольший акцент в своей работе она делает на взаимодействии с работающими непосредственно “на земле”, чтобы владеть реальными фактами о состоянии дел в регионе.

Несмотря на критические взгляды на отдельные моменты деятельности Организации Объединенных Наций, Джоли остается убежденной в фундаментальной важности ее миссии.

— Хотя у меня есть реальные опасения относительно определенных аспектов работы ООН, я остаюсь глубоко убеждена в ее жизненно важной роли в защите человеческого достоинства, в предоставлении экстренной помощи тем, кому больше никуда обратиться, и в защите прав человека, когда никто другой не обратится. Наконец, в объединении народов в стремлении к миру. Мир, который так часто и так трагически до сих пор ускользает от нас.

Если бы мы только жили по принципам Устава ООН, и если бы эти слова подтверждались действиями, я верю, что мир был бы гораздо лучше, — отметила актриса.

Напомним, что о визите Анджелины Джоли в Украину стало известно в конце августа. В сети распространялись видео из разных городов Украины, в которых замечали Джоли.

Также в рамках визита Джоли в Украину актриса вместе со своим сыном Ноксом посетили один из спортивных клубов Харькова.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.