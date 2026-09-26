У меня багаж травм: Тарас Тополя откровенно рассказал о личной жизни после развода
- Тарас Тополя рассказал о личной жизни после развода с Еленой Тополей.
- Певец признался, ходит ли на свидания.
Лидер группы Антитела Тарас Тополя раскрыл подробности своей личной жизни после развода с певицей Еленой Тополей (Alyosha).
Об этом Тополя рассказал в эфире Нашего радио.
Тарас Тополя рассказал о личной жизни после развода с Еленой Тополей
Тополя признался, пытается ли он строить новые отношения и ходит ли на свидание после громкого развода.
Тополя с юмором отметил, что романтических встреч в его жизни не было уже очень давно, ведь сейчас у него совсем другие приоритеты.
— Да когда у меня свидания были… Не хожу на свидания. У меня трое детей, у меня уже свой багаж травм моих за эти годы. Так бери с собой и сразу все девушке вываливай на первом свидании, — прокомментировал Тополя.
Напомним, Тарас и Елена Тополя объявили о разводе в конце 2025 года после 12 лет совместной жизни.
Официально брак расторгли в январе 2026 года.
В совместном заявлении Тарас и Елена подчеркнули, что вопросы с имуществом и финансовым содержанием детей урегулировали заблаговременно.
Экс-супруги воспитывают троих общих детей — сыновей Романа и Марка, а также дочь Марию.