Лидер группы Антитела Тарас Тополя раскрыл подробности своей личной жизни после развода с певицей Еленой Тополей (Alyosha).

Об этом Тополя рассказал в эфире Нашего радио.

Тарас Тополя рассказал о личной жизни после развода с Еленой Тополей

Тополя признался, пытается ли он строить новые отношения и ходит ли на свидание после громкого развода.

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Тополя с юмором отметил, что романтических встреч в его жизни не было уже очень давно, ведь сейчас у него совсем другие приоритеты.

— Да когда у меня свидания были… Не хожу на свидания. У меня трое детей, у меня уже свой багаж травм моих за эти годы. Так бери с собой и сразу все девушке вываливай на первом свидании, — прокомментировал Тополя.

Напомним, Тарас и Елена Тополя объявили о разводе в конце 2025 года после 12 лет совместной жизни.

Официально брак расторгли в январе 2026 года.

В совместном заявлении Тарас и Елена подчеркнули, что вопросы с имуществом и финансовым содержанием детей урегулировали заблаговременно.

Экс-супруги воспитывают троих общих детей — сыновей Романа и Марка, а также дочь Марию.

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