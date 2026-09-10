8 сентября состоялась официальная премьера полной видеозаписи грандиозного концерта группы Антитела под названием Вдома на официальном YouTube-канале коллектива.

В марте музыканты трижды подряд собрали аншлаг в киевском Дворце спорта. Эти выступления завершили масштабный всеукраинский тур по 40 городам Украины и стали самыми сложными с технической и технологической точки зрения за все 18 лет существования группы.

Антитела выпустили на YouTube шоу Вдома из Дворца спорта

Концепция программы Вдома освещает глубокое рефлексирование о том, где человек чувствует себя своим во времена, когда миллионы украинцев потеряли или покинули родительские дома. Для реализации плана команда привлекла световое оборудование мирового уровня и разработала концептуальную драматургию.

Сейчас смотрят

Солист группы Тарас Тополя отмечает, что сложная техническая часть была призвана донести главное — искреннюю эмоцию каждому слушателю.

— Мне важно, чтобы после концерта люди получались более счастливыми, чем пришли. Этот результат состоит из многих вещей – музыки, атмосферы, контакта между музыкантами и людьми, которые пришли услышать и почувствовать. Но в конце концов все это ради одного: чтобы люди получили эмоцию. И я верю, что даже через экран можно ощутить ту атмосферу, которая была в зале. Включайте и смотрите. Это возможность еще раз пережить этот вечер или побывать на нем впервые, — отметил Тополя.

Режиссерами зрелищного шоу выступили Павел Закревский и Мариами Погребинская.

— Для кого-то дом потерян, для кого-то дом отстроен, кто ищет его за границей, кто ищет дом в новых городах, в новых просторах, селах. И хочется, чтобы каждый зритель нашел что-то свое. Понял, что дома это не о месте действия – это об ощущениях внутри, – поделился режиссер Павел Закревский.

Аранжировщик и композитор группы Максим Сиволап рассказал об уникальном техническом решении по звуковому оформлению выступления.

— Мы берем студию звукозаписи, перевозим ее во Дворец спорта, чтобы получить звук, который мы получили на студии звукозаписи, которую вы слышите у себя в наушниках, только с энергией живого концерта, — подчеркнул Максим.

Во время концерта прозвучали культовые композиции, ставшие саундтреками для миллионов украинцев: Вірила, Вдома, Фортеця Бахмут, TDME, а также редкие треки с раннего репертуара группы.

Все три выступления во Дворце спорта, как и весь тур Вдома, носили благотворительный характер — собранные во время шоу средства направлены на поддержку подразделений Вооруженных Сил Украины и ГУР МО.

Фото: пресс-служба

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.