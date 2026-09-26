У мене багаж травм: Тарас Тополя відверто розповів про особисте життя після розлучення
- Тарас Тополя розповів про особисте життя після розлучення з Оленою Тополею.
- Співак зізнався, чи ходить на побачення.
Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя розкрив подробиці свого особистого життя після розлучення зі співачкою Оленою Тополею (Alyosha).
Про це Тополя розповів у ефірі Нашого радіо.
Тарас Тополя розповів про особисте життя після розлучення з Оленою Тополею
Тополя зізнався, чи намагається він будувати нові стосунки та чи ходить на побачення після гучного розлучення.
Тополя з гумором зазначив, що романтичних зустрічей у його житті не було вже дуже давно, адже зараз він має зовсім інші пріоритети.
— Та коли у мене побачення були… Не ходжу на побачення. У мене троє дітей, у мене вже свій багаж травм моїх за ці роки. Отак бери з собою і одразу все дівчині вивалюй на першому побаченні, — прокоментував Тополя.
Нагадаємо, Тарас та Олена Тополі оголосили про розлучення наприкінці 2025 року після 12 років спільного життя.
Офіційно шлюб розірвали у січні 2026 року.
У спільній заяві Тарас та Олена наголосили, що питання з майном та фінансовим утриманням дітей, врегулювали завчасно.
Експодружжя виховує трьох спільних дітей — синів Романа і Марка, а також доньку Марію.