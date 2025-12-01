Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя розлучається зі співачкою Оленою Тополею, раніше відомою як Alyosha.

Пара зробила спільну офіційну заяву у соцмережах, приголомшивши новиною шанувальників.

Олена і Тарас Тополі розлучаються

За словами поки ще чоловіка й дружини, це рішення було обопільним та зваженим. На цьому вони ставлять крапку у стосунках та починають “нові – окремі – сторінки” життя.

Проте, вихованням дітей Тарас та Олена займатимуться разом, аби вони отримували максимальну увагу, підтримку та любов.

– Всі супутні майнові питання, та питання подальшого фінансового утримання дітей, з якими зіштовхуються пари при розлученні, ми врегулювали завчасно, вчинивши гідно і справедливо по відношенню один до одного й до дітей, – уточнили зірки.

Тарас та Олена наголосили, що більше подробиць щодо розлучення не надаватимуть.

– Ми розуміємо увагу, яку приверне дана новина. Проте, ми прийняли рішення про повне ігнорування будь-яких подальших питань з цього приводу. Дана публікація є вичерпною. Просимо поставитись із розумінням, додаткових коментарів не надаватимемо, – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що Тарас та Олена Тополі одружилися у 2013 році. У них троє дітей – сини Роман та Марк, а також донька Марія.

Чутки про розлучення артистів ходили ще з минулої осені. Втім, в розмові з ведучою Аліною Шаманською Тарас казав, що у них “міцна родина”, спростувавши припущення.

