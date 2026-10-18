В воскресенье, 11 октября, вышел 3 выпуск проекта Зважені та щасливі на телеканале СТБ.

Команды окончательно сформировались, а капитаны прошли первую проверку на лидерство и стратегическое мышление.

Зважені та щасливі 11: как прошел выпуск от 18.10.2026

Третья неделя проекта Зважені та щасливі стала переломной для Екатерины Желевой.

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После двух изнурительных недель в “серой футболке” девушка завоевала право остаться в проекте, однако изменила цвет: из синей команды она перешла к “желтым”.

— Мне без разницы, в какой команде работать. У меня была цель остаться – и я осталась, – подчеркнула Екатерина.

Адаптироваться в новом коллективе пришлось непосредственно при выполнении сложной и ответственной миссии. Главным испытанием недели стала масштабная проверка выносливости и силы. Участникам нужно было развернуть огромные баннеры своих команд на фасаде многоэтажки.

Для этого им пришлось преодолеть 16 метров, увлекая за собой 300-килограммовую конструкцию.

— Я посмотрел на здание, увидел какие-то два баннера — у меня сразу сердце застучало, и я понял, что будет что-то страшное, — поделился впечатлениями один из участников проекта Кирилл.

На пути к финишу команд ждали три дополнительных этапа: на баланс, выносливость и силу. Каждая ошибка увеличивала итоговый вес груза.

Распределением ролей занимались сами капитаны. Перед капитаном “желтых” Евгенией стояла сложная задача, ведь численный и физический состав ее команды существенно отличался от соперников.

Настоящим сюрпризом недели стала общая тренировка. Наставники Марина Боржемская и Алексей Новиков подготовили для подопечных испытания по 8 раундам разнообразных упражнений, но с неожиданным условием: на этот раз каждый из тренеров контролировал и оценивал не собственную команду, а соперников.

Несмотря на сверхважные бонусы за победу в тренировке, наставники продемонстрировали принципиальность и строгую оценку техники выполнения упражнений.

Кто покинул Зважені та щасливі в 3 выпуске

Завершилась неделя контрольным взвешиванием, где каждый грамм сброшенного веса имел решающее значение.

По результатам взвешивания в 3 выпуске Зважених та щасливих 11 сезон проект покинул Василий Биба из синей команды.

Василий Биба (187 см, 186 кг) — фрилансер и бывший рентген-лаборант, который из-за выгорания и нехватки движения набрал вес и закрылся в виртуальном мире онлайн-игр, выходя из дома всего несколько раз в месяц. В подростковые годы благодаря силе воли он уже похудел со 135 до 87 кг и активно занимался спортом, однако под давлением семьи оставил мечту о спортивной карьере ради медицины.

Из-за стыда мужчина избегает человеческих глаз и переносит важные события в отношениях с гражданской женой Юлией, поэтому пришел на проект с целью сбросить 91 кг, вернуть атлетическую форму, восстанавливать здоровье и наконец жениться.

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