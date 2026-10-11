В воскресенье, 11 октября, на телеканале СТБ состоялся второй выпуск проекта Зважені та щасливі 2026.

На второй неделе синюю и желтую команды под руководством тренеров Алексея Новикова и Марины Боржемской ждало первое командное испытание, а участники в серых футболках боролись за право войти в основной состав.

Зважені та щасливі 11 сезон: как прошел 2 выпуск

Как сообщает СТБ, первый командный конкурс требовал от участников не только силы, но и стратегического мышления.

Сейчас смотрят

Участники 11 сезона Зважені та щасливі передвигали по полю 80-килограммовые металлические конструкции высотой в два метра с буквами, а будущие капитаны координировали их действия со специальных возвышенностей.

Командам необходимо было за два часа составить как можно больше слов по заданной тематике.

Желтые собирали термины по нутрициологии, а синие — из мира спорта.

За каждое слово предоставлялся бонус –1 балл, а за разгадку главного кодового слова из 12 букв – дополнительный бонус на взвешивании.

— Кроме того, на поле спрятано главное кодовое слово из всех 12 букв. Если вашей команде удастся разгадать и составить кодовое слово, вне зависимости от финального результата конкурса, вы гарантированно получите бонус -1 кг, – объяснил ведущий проекта Даниэль Салем.

Обе команды успешно разгадали свои главные слова: Калорийность у желтых и Выносливость у синих, получив по -1 кг.

Однако по общему количеству составленных слов (16 против 13) победу одержала желтая команда, одержав дополнительные -2 кг на взвешивании.

Перед контрольным взвешиванием команды избрали своих руководителей.

Капитаном желтых единогласно стала Евгения Скрипка, а в синей команде по результатам голосования лидерство доверили Кириллу Кружкову.

По итогам сброшенного веса:

Желтая команда: сбросила 18 кг, а с учетом бонусов (-3 кг) результат составил –21 кг (2,24%).

сбросила 18 кг, а с учетом бонусов (-3 кг) результат составил –21 кг (2,24%). Синяя команда: сбросила 28 кг, а с бонусом (-1 кг) итоговый результат достиг –29 кг (2,27%).

С минимальным отрывом в сотые процента победу одержали синие.

Зважені та щасливі: кто покинул проект во 2 выпуске

В желтой команде самые маленькие показатели похудения продемонстрировали Елена и София. По решению голосования проект покинула Елена Витюк.

В конце выпуска решилась судьба претендентов на место в основном составе – Екатерины, Романа и Алины. По итогам двух недель в процентном соотношении лучший результат показала Екатерина, официально присоединившаяся к желтой команде.

Алина Иванова и Роман Панченко не смогли завоевать желаемое место в проекте Зважені та щасливі 2026.

Таким образом, во 2 выпуске Зважених та щасливих 2026 от 11.10.2026 проект покинули сразу трое участников: Елена Витюк, Алина Иванова и Роман Панченко.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.