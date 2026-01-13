Певица Дженнифер Лопес и актриса Дженнифер Гарнер привлекли внимание СМИ на 83-й церемонии вручения премии Золотой глобус 2026.

Обе звезды выступили в роли ведущих и появились на сцене в вечерних платьях, однако совместных фото с красной дорожки не было.

Это вызвало немало обсуждений, ведь знаменитостей связывает общее прошлое с актером Беном Аффлеком. Гарнер была его женой с 2005 по 2018 год, а Лопес – с 2022 по 2025 год.

Почему Лопес и Гарнер не позировали вместе

Как выяснили журналисты Daily Mail, отсутствие совместных кадров – не признак конфликта, а сознательное решение.

Источники из окружения звезд утверждают, что между женщинами нет никакой драмы. Они поддерживают дружеские отношения, но не хотят создавать лишнего шума в прессе и провоцировать громкие заголовки, позируя вместе на красной дорожке.

Основная причина такой осторожности – дети. Звезды стремятся защитить их от лишнего внимания СМИ и неудобных ситуаций. Лопес имеет близнецов Макса и Эмми от брака с Марком Энтони, а Гарнер воспитывает троих детей от Аффлека: Вайолет, Финна и Сэмюэля.

По словам инсайдеров, женщины видятся почти каждую неделю и часто разговаривают по телефону, фактически занимаясь совместным воспитанием детей.

Окружение описывает их отношения как модель настоящей современной семьи. Этому способствовала длительная терапия и общее понимание того, что благополучие детей – превыше всего. Гарнер описывают как человека, который избегает конфликтов, а о Лопес известно, что она сохраняет хорошие отношения со всеми детьми Аффлека.

Знаковое возвращение

Для Дженнифер Гарнер эта церемония стала первым выходом на красную дорожку Золотого глобуса за 13 лет. Последний раз она посещала мероприятие в 2013 году вместе с тогдашним мужем Беном Аффлеком. На этот раз актриса появилась в черном платье без рукавов с бисерной бахромой.

Дженнифер Лопес выбрала полупрозрачное винтажное платье Jean-Louis Scherrer, которое приобрела самостоятельно. Для нее это был первый визит на Золотой глобус после развода с Аффлеком. Последний раз она посещала церемонию в 2024 году вместе с ним.

Обе актрисы вышли на сцену в качестве ведущих, причем Гарнер представила номинацию раньше, а Лопес появилась после нее. При этом они почти не упоминают друг друга в публичном пространстве, избегая комментариев и обсуждений в прессе.