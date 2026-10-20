Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес знову перебуває у стосунках.

Після гучного розлучення з Беном Аффлеком співачку та акторку все частіше помічають у компанії актора Бретта Ґолдштейна, з яким Джей Ло зіграла у фільмі Офісний роман.

Дженіфер Лопес зустрічається з Бреттом Ґолдштейном: що відомо

Як повідомляють інсайдери видання Page Six, колеги по фільму Дженніфер Лопес та Бретт Ґолдштейн перенесли романтичні почуття з екрана в реальне життя, хоча наразі намагаються тримати формат стосунків без зайвих зобов’язань.

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Попри те, що раніше Джей Ло і Бретт Ґолдштейн публічно заперечували чутки про свої почуття, нещодавно їх заскочили разом під час відвідування закритої вечірки відомого талант-менеджера в Лос-Анджелесі.

Аби не привертати уваги папараці, Лопес та Ґолдштейн заходили до будівлі окремо, проте залишили захід на одному автомобілі.

— Єдине, що їх об’єднує, це те, що вони обидва люблять ходити на вечірки та до ресторанів. На відміну від її колишнього Бена, який завжди мав похмурий вираз обличчя, коли вони кудись виходили, — цитує джерело видання Page Six.

Чутки про романтичний зв’язок між акторами виникли не на порожньому місці. Бретт Ґолдштейн, який також став сценаристом фільму Офісний роман, давно заявляв про своє захоплення Дженніфер Лопес.

Тим часом Дженніфер Лопес у жовтні під час шоу Watch What Happens Live відверто зізналася ведучому Енді Коену, що сценічний поцілунок із Бреттом став для неї особливим:

— Я щойно знялася у фільмі з Бреттом Ґолдштейном, і я б сказала, що він найкраще цілувався.

Офіційні представники Джей Ло і Бретта Ґолдштейна поки утримуються від нових коментарів щодо можливого роману між зірками.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес офіційно подала на розлучення з Беном Аффлеком у серпні 2024 року після двох років шлюбу.

Для Ґолдштейна це перші гучні стосунки після розриву з акторкою Бет Райланс у 2021 році.

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