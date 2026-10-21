15–16 октября в столице произошло адвокационное событие НЕжіноча справа? Жінки змінюють ринок праці: від професійних стереотипів до системних рішень.

Мероприятие объединило представителей государственных органов, бизнеса, образовательной отрасли, международных структур, СМИ и общественного сектора.

В Киеве состоялось мероприятие НЕжіноча справа? Жінки змінюють ринок праці

К дискуссии также присоединились женщины, уже работающие в традиционно “мужских” сферах в Сумской, Черниговской, Харьковской, Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях.

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Модератором события выступила Юлия Зорий – ведущая программы Ранок у великому місті на телеканале ICTV2.

Главная цель форума — выявить препятствия, ограничивающие профессиональное становление женщин и разработать действенные механизмы для их преодоления.

По оценкам Международной организации труда (МОТ), для полноценного восстановления экономике Украины понадобится дополнительно 8,6 млн работников. Вовлечение женщин в новые отрасли может стать ключом к решению кадрового дефицита.

Событие состоялось в рамках инициативы Вона демінерка, которую олицетворяет ООН Женщины в Украине в партнерстве с Ассоциацией саперов Украины, ГО Дівчата и BBC Media Action, при содействии Министерства экономики и окружающей среды Украины и финансовой поддержки Канады и Хорватии.

На стартовой панели с приветственными речами выступили представитель ООН Женщины в Украине Сабин Фрейзер Гюнеш, глава ГО Дівчата Юлия Спориш и правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко (онлайн).

Участники обсудили, как сложившиеся обществом предубеждения мешают профессиональному выбору, доступу к специальному образованию и росту карьеры.

Особое внимание было уделено практическому опыту женщин, реализующих себя в противоминной деятельности, транспорте, логистике, энергетике, технических и производственных отраслях.

— Для ГО Дівчата эта программа является частью более широкой миссии — помогать девушкам и женщинам быть экономически независимыми, иметь свою профессию и строить свою жизнь самостоятельно. Для нас особенно ценно, что эта мера объединила общественный сектор, государство, бизнес и представителей сектора безопасности и обороны.

У каждого из этих секторов уже есть собственный опыт и наработка, но именно межсекторного диалога часто не хватает. Наша задача — объединить эти усилия, чтобы наработки одних помогали другим достигать общей цели, — подчеркнула основательница и директор ГО Дівчата Юлия Спориш.

В ходе дискуссий с участием HR-специалистов и топовых украинских компаний (в частности, Єпицентр К, Kernel, ДТЭК, МХП, Affemity (Quarks) и Fillin) речь шла об адаптации рабочих мест, обеспечении безопасности и создании дружественной к женщинам корпоративной среды.

Также подняли вопрос влияния медиапространства на формирование представлений о мужских и женских специальностях. Экранные образы способны как закреплять устаревшие предубеждения, так и разрушать их.

— СМИ влияют на то, как общество воспринимает профессиональные роли женщин. Поэтому в сериалах ICTV2 мы показываем их в разных профессиях и на разных уровнях ответственности: в сериале АТП Перевозчики героиня управляет фурой, в сериале Швидкарі одна из героинь работает водителем скорой помощи, а другая возглавляет медицинское отделение. Во вселенной сериала Служба 112 женщины работают медиками, полицейскими и спасательницами. Для нас важно, чтобы такие образы воспринимались не как исключение, а как естественная часть современной жизни, где профессиональный путь определяют компетентность, амбиции и личный выбор, а не гендерные стереотипы, — отметил генеральный продюсер сериального производства ICTV2 Дмитрий Хрипун.

Комплексная подготовка организаций к интеграции женщин в новые сферы — еще один важный вектор, который подчеркнула Сабин Фрейзер Гюнеш.

Она отметила, что опыт реализации программ Вона демінерка (She Demines) и She Drives показал, что привлечение большего количества женщин к традиционно “мужским” профессиям требует значительно большего, чем обучение и возможности трудоустройства. Женщины до сих пор сталкиваются со стереотипами и обузой обязанностей по уходу, в то время как работодателям нужно инвестировать в создание рабочей среды, готовой принимать и поддерживать женщин.

Сабин Фрейзер Гюнеш добавила, что настоящие изменения нуждаются в совместных усилиях всего общества — от преодоления стереотипов до создания условий труда, учитывающих потребности женщин:

— Мы стремимся к тому, чтобы женщины могли не только приобщаться к этим профессиям, но и строить долгосрочную карьеру и занимать руководящие должности.

Второй день мероприятия полностью был посвящен разработке итогового пакета предложений. Участники работали в секциях по трем основным направлениям:

Равный доступ к рынку труда и занятости.

Создание безопасных условий труда и мотивы профессионального развития.

Государственная политика и трансформация институтов.

Сформированный документ охватывает весь путь специалистов — от выбора специальности в учебном заведении до занятия руководящих должностей.

Все наработанные рекомендации будут переданы государственным институтам, работодателям и образовательным учреждениям для дальнейшего воплощения в реальные практики.

Фото: ГО Дівчата

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