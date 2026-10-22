Реперка Alyona Alyona спантеличила шанувальників повідомленням про те, що вона опинилася в лікарні. Причиною перебування у медичному закладі артистка ділитися не стала.

Alyona Alyona показалася в лікарні

У своєму Instagram реперка опублікувала фото, на якому лежить на лікарняному ліжку. Її обличчя не видно, тільки татуйована рука, якою вона тримається за перила медичного ліжка. Що саме сталося – невідомо, адже реперка не стала розкривати подробиць, залишивши коротке повідомлення.

– Ну що, жити буду, – написала Alyona Alyona під фото.

Реакція підписників та зіркових колег не змусила на себе довго чекати, а тому в комментарях стали бажати реперці швидкого одужання.

Зараз дивляться
  • Відновлюйся, будь ласка.
  • Одужуй! Ми тебе любимо.
  • Швидкого відновлення.
  • Міцного здоров’я!
  • Сил і одужання.
  • Чекаємо на нові пісні. Одужуйте, будь ласка.
  • Що сталося? Одужуй швидше!
  • Міцного здоров’я та хорошої реабілітації.

В якій саме лікарні перебуває Alyona Alyona – невідомо. Адже у вересні 2026 року реперка переїхала з Києва в Івано-Франківськ до свого коханого.

Тоді артистка сказала, що остаточне рішення визрівало поступово, а безпекова ситуація в столиці та постійні обстріли стали одним із чинників, тому вона захотіла змінити звичний спосіб життя.

Ба більше, реперка втомилась від постійних поїздок зі столиці до коханого.

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