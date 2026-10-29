Украинская певица Елена Тополя перенесла ближайшие концерты из-за плохого самочувствия.

О переносе ближайших концертов Тополя Елена сообщила на своей странице в Instagram.

Елена Тополя перенесла ближайшие концерты из-за своего состояния

В видеообращении Елена Тополя откровенно призналась, что ее физическое состояние пока не позволяет полноценно отработать концерты, запланированные на 30.10 во Львове, 31.10 — в Луцке и 01.11 — в Ровно.

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— Мои дорогие, я сильно заболела и сейчас физически не имею возможности выйти на сцену и спеть для вас так, как вы этого заслуживаете. Поэтому, к сожалению, пришлось перенести ближайшие концерты тура, – поделилась Елена Тополя.

Тополя Елена заверила, что уже проходит необходимое лечение и делает все возможное, чтобы вернуться к гастрольному графику.

— Сейчас я делаю все возможное, чтобы поскорее восстановиться и вернуться к вам. Очень хочу снова петь для вас вживую, обниматься и разделять наши эмоции в зале, — подчеркнула певица.

Позже Елена Тополя записала обращение, в котором подчеркнула, что ближайшие три концерта не отменяются, а переносятся.

Так, зрители во Львове смогут насладиться выступлением певицы 12 ноября, концерт в Луцке состоится 26 ноября, а зрители в Ровно смогут посетить выступление Елены Тополи 25 ноября.

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