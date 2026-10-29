Українська співачка Олена Тополя перенесла найближчі концерти через погане самопочуття.

Про перенесення найближчих концертів Тополя Олена повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Олена Тополя перенесла найближчі концерти через свій стан

У відеозверненні Олена Тополя відверто зізналася, що її фізичний стан наразі не дозволяє повноцінно відпрацювати концерти, які були заплановані на 30.10 у Львові, 31.10 — у Луцьку та 01.11 — у Рівному.

Зараз дивляться

— Мої любі, я сильно захворіла й зараз фізично не маю змоги вийти на сцену та заспівати для вас так, як ви на це заслуговуєте. Тому, на жаль, довелося перенести найближчі концерти туру, — поділилася Олена Тополя.

Тополя Олена запевнила, що вже проходить необхідне лікування та робить усе можливе, аби якнайшвидше повернутися до гастрольного графіку.

— Зараз я роблю все можливе, щоб якнайшвидше відновитися й повернутися до вас. Дуже хочу знову співати для вас наживо, обійматися та розділяти наші емоції в залі, — наголосила співачка.

Пізніше Олена Тополя записала звернення, в якому наголосила, що найближчі три концерти не скасовуються, а переносяться.

Так, глядачі у Львові зможуть насолодитися виступом співачки 12 листопада, концерт у Луцьку відбудеться 26 листопада, а глядачі у Рівному зможуть завітати на виступ Олени Тополі 25 листопада.

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