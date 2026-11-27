В седьмом эпизоде ​​романтического реалити Холостяк 15 на телеканале СТБ события разворачивались вокруг магических свиданий в стиле сюжетов с экранов и книг, первых признаний в чувствах и роскошного бала, вдохновленного эстетикой Бриджертонов.

Однако за изящными нарядами, масками и живой музыкой скрывались обостренные противоречия между девушками, которые оказали непосредственное влияние на финал недели.

Холостяк 15: как прошел 7 выпуск

Каждая индивидуальная встреча в седьмом эпизоде ​​имела собственную атмосферу и скрытый смысл. Для одной из героинь Слава оживил драму-феерию Леси Украинки Лісова пісня. В декорациях ночного леса пара провела время в откровенных разговорах до самого рассвета, а сам Кравцов не скрывал своих чувств.

Сейчас смотрят

С другой девушкой Холостяк отправился в символическое путешествие, где за загадочной дверью их ждали воспоминания, личные мечты и непростые страницы прошлого.

Еще одно свидание превратилось в эстетику Алисы в Стране Чудес — с игрой в крокет, сказочным чаепитием и особым сюрпризом, которым Слава растрогал героиню.

Закончилась неделя костюмированным балом эпохи Регентства, к которой девушки готовились самостоятельно: собственноручно создавали дизайн масок, вкладывая в декор скрытые символы, о которых потом рассказывали Кравцову.

Светскую идиллию нарушила Любовь – она открыто сообщила другим героиням о своем поцелуе с Вячеславом. Для многих это новость стала серьезным эмоциональным испытанием.

Отдельный разговор Слава провел и с Кристиной. Героиня назвала поведение Любы эмоциональными качелями и поинтересовалась, близок ли Вячеславу такой формат взаимоотношений, ведь для нее самой это неприемлемо.

Холостяк заметил, что каждый видит ситуацию по-своему. В то же время, Кравцов обратил внимание Кристины на то, что их диалоги все чаще сводятся к обсуждению других героинь, а не их пары.

Кто ушел из Холостяка в 7 выпуске 15 сезона от 27.11.2026

Для церемонии роз Вячеслав подготовил каждой девушке особый подарок — персональную бальную книжку, в которой записал, что ценит в героине и какие чувства она пробуждает.

Несмотря на романтический антураж вечера, Холостяк попрощался с Лией Энжел (Янголенко).

– Лия, ты вдохновляешь меня на глубину, загадочность и создание своего особенного мира. Но, буду честен, я так и не увидел, что для меня есть место в твоем загадочном мире. Прости меня, – сказал Кравцов.

Второй героиней, с которой Вячеслав решил прекратить общение на проекте, стала Кристина Горняк.

– Ты вдохновляешь меня глубже испытывать эмоции и смело проживать свои переживания. Но если в начале отношений нет уверенности в человеке, то построить что-нибудь будет очень сложно. Прости меня, но я вынужден тебя провести, — обратился к Кристине Холостяк.

Итак, в 7 выпуске Холостяка 15 проект покинули Лия Энжел (Янголенко) и Кристина Горняк.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.