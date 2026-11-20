Отказ от розы и разоблачение обмана: кто покинул Холостяк 15 в 6 выпускеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В шестом эфире романтического проекта Холостяк на телеканале СТБ главному герою Славе Кравцову и героиням пришлось разгадать Код эмоций.
Эта неделя стала проверкой на умение чувствовать партнера без лишних слов — считывать тревогу, уязвимость или уныние только по взгляду или жесту, когда человек не решается озвучить свои переживания вслух.
Холостяк 15: как прошел 6 выпуск
После возвращения из Карпат героини поселились в новом доме, где вместе со Славой посетили необычное занятие по йоге, а впоследствии погрузились в воспоминания о школьных годах и первой влюбленности.
Главным романтическим событием 6 выпуска стало индивидуальное свидание, во время которого Холостяк помог одной из героинь оставить болезненное прошлое позади и устроил удивительный сюрприз — ужин прямо на крыле самолета.
Однако романтику быстро сменили напряженные разговоры. Кравцову стали известны факты о личной жизни одной из героинь, противоречивших ее предыдущим словам.
Кто ушел из Холостяка в 6 выпуске 15 сезона от 20.11.2026
Первую розу вечера Слава решил отдать Дарье Харитоновой, подчеркнув особое значение этого жеста.
— Я не хочу, чтобы ты воспринимала эту розу как подарок к твоему празднику. Потому что для меня она знак того, что между нами зарождается что-то особенное. Поэтому стоит дать шанс. Принимая ее, я хочу, чтобы ты согласилась вместе со мной сделать шаг навстречу, – обратился к ней Кравцов.
Однако девушка ошеломила всех, попросив о разговоре тет-а-тет вместо того, чтобы принять цветок. Дарья призналась, что после первого поцелуя и романтических встреч ее симпатия к Славе стала слишком сильной, чтобы делить его внимание с другими героинями проекта. Дарья решила уйти по собственному желанию.
Дальше Слава попрощался с Елизаветой Проценко. Холостяк честно признался, что за время их общения так и не ощутил между ними особого магнетизма.
Еще одна девушка – Елизавета Колношенко – выбыла из проекта еще до начала церемонии роз после серьезного разговора с Кравцовым.
Холостяку стало известно, что во время участия в проекте она звонила по телефону другому мужчине. Поскольку убедительных пояснений от девушки Слава не услышал, он решил прекратить их историю.
Итак, в 6 выпуске проект Холостяк 15 покинули Дарья Харитонова, Елизавета Проценко и Елизавета Колношенко.
Впрочем, финал эфира подготовил еще один сюрприз: без розы осталась и Любовь Конате. Однако проведя девушку в машину, Вячеслав не простился с ней, а неожиданно сел в салон рядом.
Куда именно отправилась пара и вернется ли Люба в дом героинь — станет известно уже в следующую пятницу в 19:00 на СТБ.