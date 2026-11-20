В шестом эфире романтического проекта Холостяк на телеканале СТБ главному герою Славе Кравцову и героиням пришлось разгадать Код эмоций.

Эта неделя стала проверкой на умение чувствовать партнера без лишних слов — считывать тревогу, уязвимость или уныние только по взгляду или жесту, когда человек не решается озвучить свои переживания вслух.

Холостяк 15: как прошел 6 выпуск

После возвращения из Карпат героини поселились в новом доме, где вместе со Славой посетили необычное занятие по йоге, а впоследствии погрузились в воспоминания о школьных годах и первой влюбленности.

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Главным романтическим событием 6 выпуска стало индивидуальное свидание, во время которого Холостяк помог одной из героинь оставить болезненное прошлое позади и устроил удивительный сюрприз — ужин прямо на крыле самолета.

Однако романтику быстро сменили напряженные разговоры. Кравцову стали известны факты о личной жизни одной из героинь, противоречивших ее предыдущим словам.

Кто ушел из Холостяка в 6 выпуске 15 сезона от 20.11.2026

Первую розу вечера Слава решил отдать Дарье Харитоновой, подчеркнув особое значение этого жеста.

— Я не хочу, чтобы ты воспринимала эту розу как подарок к твоему празднику. Потому что для меня она знак того, что между нами зарождается что-то особенное. Поэтому стоит дать шанс. Принимая ее, я хочу, чтобы ты согласилась вместе со мной сделать шаг навстречу, – обратился к ней Кравцов.

Однако девушка ошеломила всех, попросив о разговоре тет-а-тет вместо того, чтобы принять цветок. Дарья призналась, что после первого поцелуя и романтических встреч ее симпатия к Славе стала слишком сильной, чтобы делить его внимание с другими героинями проекта. Дарья решила уйти по собственному желанию.

Дальше Слава попрощался с Елизаветой Проценко. Холостяк честно признался, что за время их общения так и не ощутил между ними особого магнетизма.

Еще одна девушка – Елизавета Колношенко – выбыла из проекта еще до начала церемонии роз после серьезного разговора с Кравцовым.

Холостяку стало известно, что во время участия в проекте она звонила по телефону другому мужчине. Поскольку убедительных пояснений от девушки Слава не услышал, он решил прекратить их историю.

Итак, в 6 выпуске проект Холостяк 15 покинули Дарья Харитонова, Елизавета Проценко и Елизавета Колношенко.

Впрочем, финал эфира подготовил еще один сюрприз: без розы осталась и Любовь Конате. Однако проведя девушку в машину, Вячеслав не простился с ней, а неожиданно сел в салон рядом.

Куда именно отправилась пара и вернется ли Люба в дом героинь — станет известно уже в следующую пятницу в 19:00 на СТБ.

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