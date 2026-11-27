У сьомому епізоді романтичного реаліті Холостяк 15 на телеканалі СТБ події розгорталися навколо магічних побачень у стилі сюжетів з екранів та книжок, перших зізнань в почуттях та розкішного балу, натхненного естетикою Бріджертонів.

Проте за витонченими вбраннями, масками та живою музикою ховалися загострені суперечності між дівчатами, які безпосередньо вплинули на фінал тижня.

Холостяк 15: як пройшов 7 випуск

Кожна індивідуальна зустріч у сьомому епізоді мала власну атмосферу та прихований сенс. Для однієї з героїнь Слава оживив драму-феєрію Лесі Українки Лісова пісня. У декораціях нічного лісу пара провела час у відвертих розмовах до самого світанку, а сам Кравцов не приховував своїх почуттів.

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З іншою дівчиною Холостяк вирушив у символічну мандрівку, де за загадковими дверима на них чекали спогади, особисті мрії та непрості сторінки минулого.

Ще одне побачення перетворилося на естетику Аліси в Країні Див — з грою в крокет, казковим чаюванням та особливим сюрпризом, яким Слава зворушив героїню.

Закінчився тиждень костюмованим балом епохи Регентства, до якого дівчата готувалися самостійно: власноруч створювали дизайн масок, вкладаючи у декор приховані символи, про які потім розповідали Кравцову.

Світську ідилію порушила Любов — вона відкрито повідомила іншим героїням про свій поцілунок із В’ячеславом. Для багатьох ця новина стала серйозним емоційним випробуванням.

Окрему розмову Слава провів і з Христиною. Героїня назвала поведінку Люби емоційними гойдалками й поцікавилася, чи близький В’ячеславу такий формат взаємин, адже для неї самої це неприйнятно.

Холостяк зауважив, що кожен бачить ситуацію по-своєму. Водночас Кравцов звернув увагу Христини на те, що їхні діалоги дедалі частіше зводяться до обговорення інших героїнь, а не їхньої пари.

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Для церемонії троянд В’ячеслав підготував кожній дівчині особливий подарунок — персональну бальну книжку, в якій занотував, що саме цінує в героїні та які почуття вона пробуджує.

Попри романтичний антураж вечора, спершу Холостяк попрощався з Лією Енжел (Янголенко).

— Лія, ти надихаєш мене на глибину, загадковість і створення свого особливого світу. Але, буду чесним, я так і не побачив, що для мене є місце у твоєму загадковому світі. Пробач мені, — сказав Кравцов.

Другою героїнею, з якою В’ячеслав вирішив припинити спілкування на проєкті, стала Христина Горняк.

— Ти надихаєш мене глибше відчувати емоції та сміливо проживати свої переживання. Але якщо на початку стосунків немає впевненості в людині, то побудувати щось буде дуже складно. Пробач мені, але я вимушений тебе провести, — звернувся до Христини Холостяк.

Отже, у 7 випуску Холостяка 15 проєкт покинули Лія Енжел (Янголенко) та Христина Горняк.

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