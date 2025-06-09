Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Биография
Генерал-лейтенант с отличием За отвагу: что известно о Василии Малюке
Инвалидность в результате войны: льготы, выплаты и пособие
Теперь не Шайло: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имя
Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
5 мин.

Международный день друзей 2025: слова, которые стоит сказать сегодня

Міжнародний день друзів 2025 - привітання
Фото: Pexels

Ежегодно 9 июня Украина вместе со всем миром отмечает Международный день друзей. Это прекрасная возможность напомнить дорогим людям, как много они для вас значат. В 2025 году праздник выпадает на понедельник, но ничто не помешает сходить с друзьями на кофе.

Факты ICTV подготовили подборку лучших поздравлений с Международным днем друзей в картинках, стихах и прозе. Выбирайте то, что больше всего резонирует с вашими чувствами, и отправляйте друзьям – они точно оценят ваше внимание.

Международный день друзей 2025 – поздравления в картинках

Эти открытки можно отправить в мессенджере или же запостить в соцсетях, чтобы поздравить всех друзей одновременно.

Сейчас смотрят
Міжнародний день друзів 2025 - привітання

Международный день друзей 2025 – поздравления в картинках

Міжнародний день друзів 2025 - привітання

Открытки с Международным днем друзей

Міжнародний день друзів 2025 - привітання

Лучшие поздравления с Международным днем друзей 2025

Міжнародний день друзів 2025 - привітання

С Международным днем друзей 2025 — картинки

Международный день друзей 2025: поздравления в картинках, стихах и прозе Фото 5

Международный день друзей – лучшие открытки

Международный день друзей 2025 – поздравления в стихах

Как хорошо, что есть на свете день —
День радости, веселья и успехов.
Спасибо Дню друзей, что вы со мной.
Что много радости, тепла и много света.

***

С Днем друзей хочу поздравить,
Это праздник для всех нас.
Дружбу светлую восславить,
Ту, что лечит нас подчас.

Вам беречь друзей желаю,
Никогда не предавать,
Помогать, любить и верить,
Обожать и понимать.

***

Поздравляю всех друзей,
День сегодня наш законный.
Вам желаю ярких дней,
Счастья и любви огромной!

***

С Днем друзей всех поздравляю
И вас крепко обнимаю!
Я на мир весь прокричу,
Как вас сильно всех люблю!

***

Друзья, спасибо, что вы есть!
Я с праздником вас поздравляю,
Придуманного в вашу честь,
Здоровья, счастья всем желаю!

Международный день друзей 2025 – поздравления в прозе

Поздравляю с Международным днем друзей! Спасибо тебе за поддержку, за смех и за молчание, когда нужно. Пусть жизнь приносит только добро, а наша дружба никогда не угасает!

***

С днем друзей! Ты – человек, которому я могу доверить и радость, и слезы. Будь счастливой, настоящей, свободной и неповторимой!

***

Поздравляю с Международным днем друзей! Спасибо, что всегда рядом! Наша дружба – это якорь, который держит в шторм. Пусть даже километры расстояния не разделяют нас никогда! Обнимаю и ценю!

***

Если бы дня друзей не было, его нужно было бы придумать, чтобы я могла тебя поздравить! Пусть в твоих днях будет больше тепла, чем тревог, и больше настоящих людей, чем случайных. Спасибо за каждую совместную шутку, за честность и за поддержку!

***

Спасибо тебе за ту дружбу, которая не зависит от времени, расстояния или обстоятельств! С тобой легко быть собой. В этот день хочу пожелать тебе внутренней тишины, ярких событий и искренних людей рядом! Таких, как я!

Читайте также
Календарь праздников на июнь 2025: когда День журналиста, День Конституции и другие даты
календар свят на червень 2025

Связанные темы:

ДрузьяПоздравления с праздниками
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь