Какой праздник 13 августа 2025 года и почему нельзя ходить босиком по росе

святого преподобного Максима Исповедника.

В мире эта дата посвящена сразу нескольким темам. Это Международный день волка – хищника, играющего ключевую роль в экосистемах, Всемирный день левшей – людей, пишущих левой рукой, а также Всемирный день каллиграфии – искусства красивого письма, который отмечается ежегодно во вторую среду августа.

узнавайте, какие существуют приметы, что разрешено и запрещено в этот день, а также кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 13 августа 2025 года

В этот день, согласно православному календарю, почитают память святого преподобного Максима Исповедника – одного из самых выдающихся христианских богословов VII века.

Он известен своей борьбой против ереси, глубокими толкованиями Священного Писания и философскими трудами о сущности, воле и проявлении Божьего действия. За преданность вере Максим Исповедник подвергся пыткам и умер в ссылке.

В этот день также празднуется Преображение Господне.

Кто празднует день ангела 13 августа 2025 года

Именины сегодня отмечают мужчины и мальчики, которых зовут Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан и Юрий.

Среди женщин и девушек день ангела празднуют Анны и Елизаветы.

Что нельзя делать 13 августа 2025 года

Ссориться, обижаться и плакать.

Ходить босиком по росе – по поверью, это плохо для здоровья.

Подбирать потерянные вещи или брать что-то от незнакомцев.

Выбрасывать остатки еды.

Что можно делать сегодня

Этот день способствует новым начинаниям, большим планам и работе в команде. Рекомендуется задумывать важные жизненные решения: выбрать профессию, сменить работу, определить личную цель. Хорошо реализуются действия, касающиеся карьеры, творчества или долгосрочных проектов.

Положительный результат принесет участие в совместных мероприятиях – это может быть ужин с семьей или командная работа. Самоконтроль и спокойствие станут залогом удачного дня.

Благоприятно соблюдать пост, голодание, воздерживаться от излишней активности, особенно если чувствуется усталость. Если можете, проведите день в покое и тишине.

Народные приметы на 13 августа 2025 года

Утренний туман быстро рассеялся – будет несколько ясных дней.

Муравьи закрывают вход в муравейник – к дождю.

Бабочки летают высоко – к продолжительной жаре.

Кольца вокруг Луны – к перемене погоды.

Сильный ветер – зима будет снежной.

Новолуние красного цвета – к затяжному дождю.

