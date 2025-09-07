Жовтень 2025 року принесе українцям чимало святкових подій і важливих дат. На початок другого місяця осені припадає День захисників і захисниць та День козацтва.

Пізніше у календарі – День вчителя, День територіальної оборони, День юриста, День художника, День української писемності та мови тощо.

Факти ICTV підготували повний перелік свят жовтня 2025 року

Календар свят на жовтень 2025 року

1 жовтня – День захисників і захисниць України, День Українського козацтва, Покрова Пресвятої Богородиці, День соціолога, Міжнародний день літніх людей, День ветерана;

2 жовтня – Міжнародний день ненасильства, Міжнародний день соціального педагога;

3 жовтня – День техніків;

4 жовтня – День ветеринарної служби, Міжнародний день листоноші, Всесвітній день тварин;

4-10 жовтня – Всесвітній тиждень космосу;

5 жовтня – День вчителя, День територіальної оборони України;

6 жовтня – Всесвітній день архітектора та архітектури, Міжнародний день лікаря;

7 жовтня – Всесвітній день бавовни;

8 жовтня – День юриста, Міжнародний день подіатрії;

9 жовтня – Всесвітній день пошти, День рієлтора, Всесвітній день зору;

10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації та метрології, Міжнародний день режисури, Міжнародний день ветеринарної медсестри;

11 жовтня – Міжнародний день дівчаток;

12 жовтня – День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника, День професійних спілок, День економіста;

13 жовтня – Міжнародний день костюма;

14 жовтня – Всесвітній день стандартизації, Всесвітній день екологічної освіти;

15 жовтня – Міжнародний день сільських жінок;

16 жовтня – Всесвітній день продовольства, День анестезіолога;

17 жовтня – Всесвітній день донорства та трансплантації органів;

18 жовтня – Міжнародний день жіночого щастя, День працівників целюлозно-паперової промисловості;

19 жовтня – День працівників харчової промисловості, Всеукраїнський день відповідальності людини;

20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози, Міжнародний день авіадиспетчера, Міжнародний день кухаря і кулінара, Всесвітній день статистики;

21 жовтня – Всесвітній день йододефіциту;

22 жовтня – День помічника лікаря;

23 жовтня – День працівників реклами, День організаторів заходів;

24 жовтня – Всесвітній день інформації пpо розвиток, День Організації Об'єднаних Націй, Всесвітній день боротьби з поліомієлітом, Міжнародний день дипломатів;

25 жовтня – День маркетолога, Всесвітній день опери;

26 жовтня – День автомобіліста і дорожника, День свекрухи та тещі;

27 жовтня – День української писемності та мови, Міжнародний день шкільних бібліотек, Всесвітній день аудіовізуальної спадщини;

28 жовтня – День визволення України вiд фашистських загарбників, День бабусь та дідусів, Міжнародний день анімації, Всесвітній день дзюдо;

29 жовтня – Дeнь працівників служби позавідомчої охорони МВС, Всесвітній день боротьби з інсультом;

30 жовтня – Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів;

31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря, Геловін.

