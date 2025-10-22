Сегодня, 22 октября, в мире отмечают несколько событий, призванных привлечь внимание к важным социальным и профессиональным темам.

Среди них – Международный день распространения информации о заикании, а также неофициальный, но популярный среди интернет-сообщества Международный день CAPS LOCK. Кроме того, в этот день отмечают День помощника врача, который ежегодно приходится на среду третьей полной недели октября.

Для православных верующих 22 октября – день почитания святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского.

Какой сегодня церковный праздник – 22 октября 2025 года

Согласно православному календарю, сегодня верующие чтят память святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского.

Он жил во II веке и известен как ревностный проповедник христианства среди язычников. Святой Аверкий обращал людей в веру, разрушал языческие капища, совершал многочисленные чудеса и укреплял общины христиан в Малой Азии, Сирии и Месопотамии.

В церковных книгах его называют “апостолом Христовым” за деятельность, которая распространила веру далеко за пределы его епархии.

Кто празднует день ангела 22 октября 2025 года

Сегодня день ангела отмечают мужчины с именами Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Константин, Николай, Александр, Павел и Федор.

Эти имена принадлежат святым, которые в разные времена прославились своей верой, силой духа и служением людям. День ангела для их обладателей – это повод вспомнить своего небесного покровителя, обратиться с молитвой и попросить о заступничестве.

Также 22 октября именины празднуют женщины с именами Анна и Елизавета. В христианской традиции эти святые считаются образцом благочестия, мудрости и верности Божьей воле.

Что нельзя делать 22 октября 2025 года

Начинать новые дела, заключать договоры или принимать судьбоносные решения.

Проявлять негативные эмоции, конфликтовать или желать кому-то зла.

Употреблять алкоголь, кофе, тяжелую жирную пищу и мясные блюда.

Перегружать себя физически или эмоционально.

Поддаваться страстям, ревности или импульсивным желаниям.

Спешить с романтическими связями или интимными отношениями.

Что можно делать сегодня

По словам астрологов, это хороший, светлый и чистый энергетически день, благоприятный для внутренней работы. Его лучше всего провести в спокойствии: хорошо планировать будущее, создавать новые идеи, выстраивать видение следующего месяца. Это время творческих замыслов, когда можно определить направление жизни, но не делать решительных шагов.

Особую пользу принесет медитация, молчание, пребывание у огня – свечи, камина или костра. Считается, что пламя помогает «вывести» из подсознания все, что гнетет, избавиться от детских комплексов и страхов.

День способствует самоанализу, работе с эмоциональным состоянием и внутренней очисткой. Спокойствие и тишина этого дня способны восстановить энергию и придать ясность мыслям. Увидеть падающую звезду вечером 22 октября — к исполнению желания, но загадывать его нужно молча.

Народные приметы на 22 октября 2025 года

Сильный утренний туман — к теплым дням и поздней зиме.

Солнечная погода в этот день — зима будет суровой и морозной.

Если ветер резкий и порывистый — ждать перемен погоды и возможных холодов уже через несколько дней.

Если утром иней — следующий год будет урожайным.

