Сьогодні, 22 жовтня, у світі відзначають кілька подій, покликаних привернути увагу до важливих соціальних та професійних тем.

Серед них – Міжнародний день поширення інформації про заїкання, а також неофіційний, але популярний серед інтернет-спільноти Міжнародний день CAPS LOCK. Крім того, цього дня відзначають День помічника лікаря, який щороку припадає на середу третього повного тижня жовтня.

Для православних вірян 22 жовтня – день вшанування святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського.

Яке сьогодні церковне свято – 22 жовтня 2025 року

Згідно з православним календарем, сьогодні віряни вшановують пам’ять святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського.

Він жив у II столітті та відомий як ревний проповідник християнства серед язичників. Святий Аверкій навертав людей до віри, руйнував язичницькі капища, звершував численні чудеса і зміцнював громади християн у Малій Азії, Сирії та Месопотамії.

У церковних книгах його називають “апостолом Христовим” за діяльність, що поширила віру далеко за межі його єпархії.

Хто святкує день ангела 22 жовтня 2025 року

Сьогодні день ангела відзначають чоловіки з іменами Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Олександр, Павло та Федір.

Ці імена належать святим, які у різні часи прославилися своєю вірою, силою духу та служінням людям. День ангела для їхніх власників – це нагода згадати свого небесного покровителя, звернутися з молитвою та попросити про заступництво.

Також 22 жовтня іменини святкують жінки з іменами Ганна та Єлизавета. У християнській традиції ці святі вважаються взірцем благочестя, мудрості та вірності Божій волі.

Що не можна робити 22 жовтня 2025 року

Починати нові справи, укладати договори або приймати доленосні рішення.

Проявляти негативні емоції, конфліктувати або бажати комусь зла.

Вживати алкоголь, каву, важку жирну їжу та м’ясні страви.

Перевантажувати себе фізично або емоційно.

Піддаватися пристрастям, ревнощам чи імпульсивним бажанням.

Поспішати з романтичними зв’язками або інтимними стосунками.

Що можна робити сьогодні

За словами астрологів, це гарний, світлий і чистий енергетично день, сприятливий для внутрішньої роботи. Його найкраще провести у спокої: добре планувати майбутнє, створювати нові ідеї, вибудовувати бачення наступного місяця. Це час творчих задумів, коли можна визначити напрямок життя, але не робити рішучих кроків.

Особливу користь принесе медитація, мовчання, перебування біля вогню – свічки, каміна чи багаття. Вважається, що полум’я допомагає “вивести” з підсвідомості все, що гнітить, позбутися дитячих комплексів і страхів.

День сприяє самоаналізу, роботі з емоційним станом і внутрішнім очищенням. Спокій і тиша цього дня здатні відновити енергію і дати ясність думкам. Побачити зірку, що падає, ввечері 22 жовтня — на здійснення бажання, але загадувати його треба мовчки.

Народні прикмети на 22 жовтня 2025 року

Сильний ранковий туман – до теплих днів і пізньої зими.

Сонячна погода цього дня – зима буде суворою і морозною.

Якщо вітер різкий і поривчастий – чекати змін погоди та можливих холодів вже за кілька днів.

Якщо вранці іній – наступний рік буде врожайним.

