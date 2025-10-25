Дмитриевская поминальная суббота – это особый день в церковном календаре, когда христиане молитвенно чтят память усопших.

В 2025 году дата Дмитриевской поминальной субботы изменилась в связи с переходом ПЦУ на новый церковный календарь, который состоялся осенью 2023-го. Уже прошли и два года, которые давались приходам для перехода.

Поэтому разберемся, когда Дмитриевская поминальная суббота в 2025 году, и как правильно ее провести.

Когда Дмитриевская поминальная суббота 2025

Напомним, что после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, все непереходные праздники и памятные события отмечаются по новым датам – на 13 дней раньше, чем было ранее.

День святого Дмитрия Солунского теперь приходится на 26 октября, а не на 8 ноября (старый стиль).

Таким образом, Дмитриевская поминальная суббота в 2025 году приходится на 25 октября. Это суббота перед днем памяти святого Дмитрия, и именно в этот день в храмах ПЦУ происходит всеобщее поминание усопших.

Дмитриевская поминальная суббота — значение дня

Дмитриевская поминальная суббота, или родительская суббота, — время, когда церковь молится за всех усопших, независимо от даты их смерти. Она названа в честь святого великомученика Дмитрия Солунского, память которого отмечается на следующий день.

Традиция этой субботы восходит к временам Киевской Руси — Украины, а сейчас этот день несколько изменил свое значение. В Дмитриевскую субботу поминают не только родных, но и жертв Голодомора, репрессий, войн, Героев Небесной Сотни и воинов, павших в войне с Россией.

Дмитриевская поминальная суббота – традиции и обычаи

Традиции в Дмитриевскую поминальную субботу включают посещение храма, молитву за умерших, приведение в порядок могил и поминальные трапезы.

Заупокойные богослужения

Вечером в пятницу и утром в субботу в храмах совершаются панихиды. Верующие подают записки с именами усопших, ставят свечи за упокой, приносят продукты на общую поминальную трапезу для нуждающихся.

Посещение кладбищ

Перед Дмитриевской субботой семьи традиционно убирают могилы: очищают от листьев, украшают осенними цветами (астрами, хризантемами). В сам день – зажигают лампадки, читают молитвы.

Поминальный обед

После службы семьи собираются за общим столом. Готовят поминальную кутью (канун), постные блюда, узвар, вспоминают усопших добрым словом. По традиции, часть блюд можно отдать нуждающимся – как милостыню за душу усопшего.

Священники призывают проводить этот день с молитвой, милосердием и в покое. Не стоит устраивать застолья со спиртным или громкими разговорами.

Также в ПЦУ отмечают, что в этот день важна не столько внешняя обрядовость, сколько искреннее молитвенное поминовение – оно и является проявлением любви и духовной связи между живыми и теми, кто уже отошел в вечность.

