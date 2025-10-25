Когда Дмитриевская поминальная суббота в 2025 году: точная дата и главные традиции
Дмитриевская поминальная суббота – это особый день в церковном календаре, когда христиане молитвенно чтят память усопших.
В 2025 году дата Дмитриевской поминальной субботы изменилась в связи с переходом ПЦУ на новый церковный календарь, который состоялся осенью 2023-го. Уже прошли и два года, которые давались приходам для перехода.
Поэтому разберемся, когда Дмитриевская поминальная суббота в 2025 году, и как правильно ее провести.
Когда Дмитриевская поминальная суббота 2025
Напомним, что после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, все непереходные праздники и памятные события отмечаются по новым датам – на 13 дней раньше, чем было ранее.
День святого Дмитрия Солунского теперь приходится на 26 октября, а не на 8 ноября (старый стиль).
Таким образом, Дмитриевская поминальная суббота в 2025 году приходится на 25 октября. Это суббота перед днем памяти святого Дмитрия, и именно в этот день в храмах ПЦУ происходит всеобщее поминание усопших.
Дмитриевская поминальная суббота — значение дня
Дмитриевская поминальная суббота, или родительская суббота, — время, когда церковь молится за всех усопших, независимо от даты их смерти. Она названа в честь святого великомученика Дмитрия Солунского, память которого отмечается на следующий день.
Традиция этой субботы восходит к временам Киевской Руси — Украины, а сейчас этот день несколько изменил свое значение. В Дмитриевскую субботу поминают не только родных, но и жертв Голодомора, репрессий, войн, Героев Небесной Сотни и воинов, павших в войне с Россией.
Дмитриевская поминальная суббота – традиции и обычаи
Традиции в Дмитриевскую поминальную субботу включают посещение храма, молитву за умерших, приведение в порядок могил и поминальные трапезы.
- Заупокойные богослужения
Вечером в пятницу и утром в субботу в храмах совершаются панихиды. Верующие подают записки с именами усопших, ставят свечи за упокой, приносят продукты на общую поминальную трапезу для нуждающихся.
- Посещение кладбищ
Перед Дмитриевской субботой семьи традиционно убирают могилы: очищают от листьев, украшают осенними цветами (астрами, хризантемами). В сам день – зажигают лампадки, читают молитвы.
- Поминальный обед
После службы семьи собираются за общим столом. Готовят поминальную кутью (канун), постные блюда, узвар, вспоминают усопших добрым словом. По традиции, часть блюд можно отдать нуждающимся – как милостыню за душу усопшего.
Священники призывают проводить этот день с молитвой, милосердием и в покое. Не стоит устраивать застолья со спиртным или громкими разговорами.
Также в ПЦУ отмечают, что в этот день важна не столько внешняя обрядовость, сколько искреннее молитвенное поминовение – оно и является проявлением любви и духовной связи между живыми и теми, кто уже отошел в вечность.