Свитолина обыграла Кеведо по пути в третий раунд Ролан Гарросу-2026
- Элина Свитолина одержала вторую победу на Ролан Гаррос-2026, обыграв испанку Кейтлин Кеведо.
- После разгромного первого сета украинка проявила характер во второй партии, успешно закрыв поединок в свою пользу.
Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала вторую победу на кортах Ролана Гарроса-2026, одолев представительницу Испании Кейтлин Кеведо в двух сетах.
Элина Свитолина получила седьмой номер посева, а на старте турнира провела сложный трехсетовый матч против представительницы Венгрии Анны Бондарь. Ее удалось обыграть на 10-очковом тайбрейке третьего сета.
Следующей соперницей украинки стала представительница Испании Кеведо, занимающая 126 место в мировом рейтинге. Испанка, впервые сыгравшая в основной сетке турнира WTA, вышла во второй раунд благодаря победе в тяжелом поединке с двумя тайбрейками.
Стартовая партия прошла под доминацией Светолиной, разгромившей соперницу со счетом 6:0 всего за 28 минут. За весь сет испанка смогла навязать борьбу только во втором гейме.
Второй сет оказался гораздо сложнее: Светолиной даже пришлось отыгрываться при счете 3:4. Однако украинка вовремя перехватила инициативу и взяла три гейма подряд, после чего закрыла партию (6:4) и матч в свою пользу.
Начиная с 2015 года, Элина Свитолина стабильно доходит по меньшей мере до 1/16 финала Ролан Гаррос (единственным исключением стал сезон-2022, который она пропустила).
За все это время украинка всего трижды зачехляла ракетку на этой стадии парижского мейджора – в 2018, 2019 и 2021 годах.
Следующей соперницей Светолины станет представительница Германии Тамара Корпач (95-е место в рейтинге WTA), с которой украинка проведет первый очный поединок в карьере.