Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала вторую победу на кортах Ролана Гарроса-2026, одолев представительницу Испании Кейтлин Кеведо в двух сетах.

Свитолина обыграла испанку во втором раунде Ролан Гарросу-2026

Элина Свитолина получила седьмой номер посева, а на старте турнира провела сложный трехсетовый матч против представительницы Венгрии Анны Бондарь. Ее удалось обыграть на 10-очковом тайбрейке третьего сета.

Следующей соперницей украинки стала представительница Испании Кеведо, занимающая 126 место в мировом рейтинге. Испанка, впервые сыгравшая в основной сетке турнира WTA, вышла во второй раунд благодаря победе в тяжелом поединке с двумя тайбрейками.

Сейчас смотрят

Стартовая партия прошла под доминацией Светолиной, разгромившей соперницу со счетом 6:0 всего за 28 минут. За весь сет испанка смогла навязать борьбу только во втором гейме.

Второй сет оказался гораздо сложнее: Светолиной даже пришлось отыгрываться при счете 3:4. Однако украинка вовремя перехватила инициативу и взяла три гейма подряд, после чего закрыла партию (6:4) и матч в свою пользу.

Начиная с 2015 года, Элина Свитолина стабильно доходит по меньшей мере до 1/16 финала Ролан Гаррос (единственным исключением стал сезон-2022, который она пропустила).

За все это время украинка всего трижды зачехляла ракетку на этой стадии парижского мейджора – в 2018, 2019 и 2021 годах.

Следующей соперницей Светолины станет представительница Германии Тамара Корпач (95-е место в рейтинге WTA), с которой украинка проведет первый очный поединок в карьере.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.