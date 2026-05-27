Папа Римский Лев XIV выразил обеспокоенность тем, что Российская Федерация усилила массированные атаки на территории Украины.

Об этом сообщает Vatican News.

Папа Римский во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане выразил глубокую обеспокоенность войной России против Украины. Понтифик подчеркнул, что внимательно следит за ходом событий.

Он отметил значительное обострение войны на протяжении последних дней. Лев XIV выразил свою близость всем гражданским, страдающим последствиями недавних ударов.

– Война не решает проблем, а только усугубляет их. Она не создает безопасность, а только умножает страдания и ненависть. Там, где падают ракеты и дроны, разрушается надежда, уничтожаются дома и места молитвы, теряются жизни невинных людей, – сказал он.

В ночь на 24 мая Россия нанесла массированные удары по Киеву, применив около 600 беспилотников и 90 ракет разных типов, в частности, баллистику и Орешник.

В результате обстрела есть разрушение и повреждение жилых домов почти во всех районах столицы. Вскоре стало известно, что из-за атаки погибли по меньшей мере три человека и пострадали еще 86 людей.

