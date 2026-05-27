Умань, как и вся Черкасская область, с первых дней полномасштабного вторжения очутилась в условиях усиленного режима безопасности. Введение комендантского часа стало одним из ключевых инструментов контроля ситуации в регионе.

В то же время ее продолжительность и часы действия неоднократно менялись в зависимости от ситуации и решений областной власти.

Когда начинается комендантский час в Умани

С 24 февраля 2022 года на территории Черкасской области начал действовать комендантский час с 22:00 до 06:00. Соответствующее решение было принято руководством областной военной администрации по обеспечению безопасности населения и координации работы экстренных служб.

В этот период пребывание на улицах и общественных местах в ночное время было запрещено, за исключением лиц со специальными пропусками или служебными удостоверениями. Такие пропуска получали работники критической инфраструктуры, обеспечивавшие жизнедеятельность области.

В Умани с 27 февраля ее начало было перенесено на 19:00, при этом продолжительность оставалась до 06:00 утра. Об этом сообщала городской голова Ирина Плетнева.

Впоследствии режим был частично смягчен. С 15 марта 2022 года комендантский час на Уманьщине начал действовать с 20:00 до 06:00

Как действует комендантский час в Умани в 2026 году

В апреле 2023 года в Черкасской области было принято решение о сокращении продолжительности комендантского часа с 00:00 до 04:00 по всей области.

Как сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в комментарии Суспільному, ограничения решили сократить с учетом текущей ситуации безопасности и потребностей экономики региона, в том числе начала посевной кампании.

Теперь комендантский час на всей территории области действует с 00:00 до 04:00.

Игорь Табурец отметил, что в период действия ограничений пребывания на улицах и других общественных местах запрещено, за исключением случаев объявления воздушной тревоги.

Кто вводит ограничения

Правовой режим военного положения в Украине определяется Конституцией Украины и Законом Украины О правовом режиме военного положения №389-VIII.

Данный нормативно-правовой акт устанавливает правовые основы введения и действия военного положения, а также предоставляет государственным органам и военному командованию полномочия по введению временных ограничений по обеспечению обороны государства и безопасности населения.

По закону во время военного положения могут ограничиваться отдельные права и свободы граждан в пределах, необходимых для отражения вооруженной агрессии и поддержания общественного порядка.

В то же время, принятие конкретных решений по внедрению таких мер, в частности комендантского часа, относится к компетенции военных администраций на местах и ​​осуществляется с учетом ситуации в регионе.

Таким образом, реализация норм закона на практике может отличаться в зависимости от области, поскольку местные власти адаптируют ограничения к текущим условиям, объединяя вопросы безопасности и функционирования экономики регионов.

