Щедрый вечер — это народный праздник, который по новоюлианскому церковному календарю отмечается в канун Нового года.

Именно в эту дату накрывают богатый стол, собираются вместе с родными, поют щедровки, водят Маланку и козу и желают друг другу благополучия и мира в новом году.

Когда Щедрый вечер 2025 — дата

Согласно новому церковному календарю, Щедрый вечер отмечается 31 декабря. В этом году праздник выпадает на среду. А уже на следующий день украинцы будут праздновать начало 2026 года.

Традиции на Щедрый вечер 2025

Главной традицией Щедрого вечера является щедрая кутья — в отличие от постной рождественской, она готовится с добавлением масла, сливок или даже смальца.

На столе должны быть мясные блюда, колбасы, холодец, вареники, пироги. В народе верили: чем щедрее будет стол, тем лучше семья будет жить в новом году. На Щедрый вечер можно приглашать гостей, а перед тем, как сесть за стол, нужно обязательно помолиться.

Неотъемлемой частью праздника является щедрование. Люди наряжаются в костюмы, ходят по домам и поют песни-щедровки, поздравляя соседей с праздниками и желая им здоровья, достатка и мира. Взамен хозяева одаривают гостей различными вкусностями или деньгами.

В некоторых регионах сохранились обряды ведения Маланки и козы, театрализованные представления с переодеваниями, масками и шутками.

Еще одной традицией Щедрого вечера считаются гадания. Девушки гадали на суженого, будущий брак и судьбу, веря, что именно в канун Нового года такие ритуалы обладают особой силой.

Приметы на Щедрый вечер 2025

Ночь тихая и ясная — следующий год будет удачным.

Солнце высоко взошло — к счастливому году и щедрому урожаю.

Иней обильно покрыл все деревья — к урожаю зерновых и хорошему медосбору.

Оттепель 31 декабря — ждите теплое лето.

Чем богаче стол на Щедрый вечер, тем лучше будет год.