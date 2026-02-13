В пятницу, 13 февраля, отмечается Всемирный день радио, Международный день шаурмы, Международный день принятия себя, День интернет-друзей, День подруг и День рождения кинокамеры.

Православная церковь сегодня чтит память святого преподобного Мартиниана Кесарийского. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 13 февраля 2026 года

Согласно новолианскому церковному календарю, 13 февраля верующие вспоминают святого преподобного Мартиниана Кесарийского.

Еще в юности он решил посвятить свою жизнь Богу, поэтому ушел жить в пещеру недалеко от Кесарии Палестинской в Малой Азии. Вел чрезвычайно строгую аскетическую жизнь, соблюдал пост, молился и твердо отстаивал веру в Христа.

Кто празднует день ангела 13 февраля 2026 года

Именины в этот день отмечают Василий, Владимир, Евгений, Иван, Михаил, Николай, Павел, Тимофей, Вера, Зоя, Анна, Ирина и Светлана.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями счастья, достатка и Божьего благословения.

Что нельзя делать 13 февраля 2026 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи.

Согласно лунному календарю, 13 февраля не стоит спешить, суетиться и начинать что-то новое. Стрижку лучше перенести на другой день. Народные приметы не советуют заниматься рукоделием.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно работать, стирать, готовить, заниматься творчеством и другими домашними делами. Лунный календарь советует провести день спокойно, не спеша, завершая ранее начатые дела.

Благоприятная дата для поездок, путешествий, переездов, судебных дел, торговых операций и отдыха. Полезно проводить очистительные процедуры. Святому Мартиниану сегодня можно помолиться для защиты от сглаза.

Народные приметы на 13 февраля 2026 года

Морозный и сухой день — лето будет жарким.

Солнечный день — к ясной погоде весной.

Пасмурно — ждите холодную весну.

Снег лежит и не тает — к поздней и холодной весне.

