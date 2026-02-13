У п’ятницю, 13 лютого, відзначається Всесвітній день радіо, Міжнародний день шаурми, Міжнародний день прийняття себе, День інтернет-друзів, День подруг та День народження кінокамери.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого преподобного Мартиніана Кесарійського. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 13 лютого 2026 року

Згідно з новоюліанським церковним календарем, 13 лютого віряни згадують святого преподобного Мартиніана Кесарійського.

Він ще з юності вирішив присвятити своє життя Богу, тому пішов жити у печері неподалік Кесарії Палестинської в Малій Азії. Вів надзвичайно суворе аскетичне життя, дотримувався посту, молився та твердо відстоював віру в Христа.

Хто святкує день ангела 13 лютого 2026 року

Іменини цього дня відзначають Василь, Володимир, Євген, Іван, Михайло, Микола, Павло, Тимофій, Віра, Зоя, Ганна, Ірина та Світлана.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями щастя, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 13 лютого 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі.

Згідно з місячним календарем, 13 лютого не варто поспішати, метушитися та починати щось нове. Стрижку краще перенести на інший день. Народні прикмети не радять займатися рукоділлям.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна працювати, прати, готувати, займатися творчістю та іншими домашніми справами. Місячний календар радить провести день спокійно, неспішно, завершуючи раніше початі справи.

Сприятлива дата для поїздок, подорожей, переїздів, судових справ, торговельних операцій та відпочинку. Корисно проводити очищувальні процедури. Святому Мартиніану сьогодні можна помолитися для захисту від пристріту.

Народні прикмети на 13 лютого 2026 року

Морозний і сухий день – літо буде спекотним.

Сонячний день – до ясної погоди навесні.

Похмуро – чекайте на холодну весну.

Сніг лежить і не тане – до пізньої і холодної весни.

