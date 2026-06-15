Открытие первого кластера переговоров относительно вступления Украины в Европейский Союз означает старт системной работы над основами европейской жизни государства, включающими вопросы правосудия, свободы и фундаментальных прав.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Буданов об открытии первого переговорного кластера для Украины

— Мы начинаем работу над фундаментом нашей европейской жизни. Это вопросы правосудия, свободы и фундаментальных прав. Каркас, который сделает нас частью единого сильного и защищенного европейского пространства, – отметил Буданов.

По его словам, открытие первого кластера переговоров является свидетельством признания устойчивости Украины и необратимости ее европейского курса.

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Также это решение касается вопросов безопасности и формирования общего европейского пространства безопасности.

Руководитель ОП подчеркнул, что Евросоюз остается мощной экономикой, тесное экономическое взаимодействие между государствами-членами усиливает взаимный интерес и укрепляет единство Европы.

— Мы доказали свою способность бороться за независимость. Теперь мы доказываем свою способность интегрироваться в пространство, где ценят свободу и человеческую жизнь, – отметил он.

Буданов подчеркнул, что впереди Украину ждет сложный переговорный процесс, в ходе которого необходимо будет совершенствоваться и одновременно отстаивать национальные интересы.

— Мы должны пройти этот путь, чтобы стать еще сильнее и быть полноправными субъектами европейского сообщества, – отметил он.

Напомним, сегодня начались переговоры относительно основ процесса присоединения Украины и Молдовы к Европейскому Союзу.

Все государства-члены ЕС согласились на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.

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