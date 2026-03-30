Ежегодно перед Пасхой украинцы готовят или покупают паски — ароматный сдобный хлеб, который стал символом праздника. Но у многих возникает вопрос: можно ли есть выпечку до праздника? Разрешено ли пробовать паску до освящения – накануне или даже за несколько дней до праздника?

Можно ли есть паску перед праздником

Ключом к пониманию этого вопроса является период Великого поста, который предшествует Пасхе. Великий пост — это время покаяния, молитвы и воздержания, в том числе и в еде. В течение семи недель перед Воскресением Христовым верующие придерживаются определенных ограничений в рационе, отказываясь от мясных, молочных продуктов, яиц, а иногда и рыбы.

Паска как обрядовый хлеб символизирует Воскресение Христово и радость праздника. Ее рецептура традиционно включает ингредиенты, которые были под запретом в течение поста: яйца, масло, молоко. Именно поэтому приготовление и употребление паски до завершения Великого поста не соответствует духу и правилам этого периода.

Можно ли есть паску до Пасхи в 2026 году

В христианской традиции, особенно в православии и греко-католичестве, паску принято освящать в церкви во время Пасхального богослужения или накануне — в субботу. Освящение символизирует благословение праздничной пищи. После этого верующие торжественно разговляются, то есть впервые после длительного поста употребляют скоромную пищу, среди которой главное место занимает именно паска.

Священник ПЦУ Георгий Коваленко в комментарии Фактам ICTV отметил, что все не так строго, как может показаться.

— Если вы празднуете Пасху, то паска — это Пасхальное обрядовое блюдо, которое мы употребляем именно в праздничные Пасхальные дни (от Пасхи до Троицы). Но если вы не празднуете Пасху или не придерживаетесь традиций, то кулич для вас — это просто вкусная выпечка, — отметил священник.

Для верующих людей, которые готовятся к празднику через пост и молитву, важно дождаться освящения. Они, скорее всего, испекут или приобретут паску заранее, но отведают ее уже после благословения — как часть пасхального праздничного стола.

Следовательно, с точки зрения церковного устава, паску следует есть уже после освящения — в ночь или утром на Пасху.

Церковь не устанавливает жесткого запрета на хранение освященных продуктов, но настаивает на соблюдении постной трапезы до Пасхальной службы. Употребление паски до праздника считается нарушением поста.

Украинские народные традиции тесно переплетены с церковными наставлениями. Обычно паску начинают печь в Чистый четверг или в субботу перед Пасхой. Освящение пасок происходит во время праздничной службы в Пасхальную ночь или утром воскресенья.

Употребление освященной паски начинается уже после завершения богослужения и разговения, которое следует за длительным периодом поста.

