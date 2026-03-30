Щороку перед Великоднем українці готують чи купують паски – ароматний здобний хліб, який став символом свята. Та в багатьох постає запитання: чи можна їсти паску до свята? Чи дозволено куштувати паску до освячення – напередодні чи й за кілька днів до свята?

Чи можна їсти паску перед святом

Ключем до розуміння цього питання є період Великого посту, який передує Великодню. Великий піст – це час покаяння, молитви та стриманості, зокрема й у їжі. Протягом семи тижнів перед Воскресінням Христовим віряни дотримуються певних обмежень у раціоні, відмовляючись від м’ясних, молочних продуктів, яєць, а іноді й риби.

Паска як обрядовий хліб символізує Воскресіння Христове та радість свята. Її рецептура традиційно включає інгредієнти, які були під забороною протягом посту: яйця, масло, молоко. Саме тому приготування та споживання паски до завершення Великого посту не відповідає духу та правилам цього періоду.

Чи можна їсти паску до Великодня у 2026 році

У християнській традиції, особливо в православ’ї та греко-католицтві, паску заведено освячувати у церкві під час Великоднього богослужіння або напередодні – в суботу. Освячення символізує благословення святкової їжі. Після цього віряни урочисто розговляються, тобто вперше за тривалий піст вживають скоромну їжу, серед якої головне місце посідає саме паска.

Священник ПЦУ Георгій Коваленко у коментарі Фактам ICTV зазначив, що все не так суворо, як може здаватися.

– Якщо ви святкуєте Великдень, то паска – це Великодня обрядова страва, яку ми споживаємо саме у святкові Пасхальні дні (від Пасхи до Трійці). Але якщо ви не святкуєте Великдень або не дотримуєтесь традицій, то паска для вас – це просто смачна випічка, – зазначив священник.

Для вірян, які готуються до свята через піст і молитву, важливо дочекатися освячення. Вони, найімовірніше, спечуть або придбають паску заздалегідь, але скуштують її вже після благословення – як частину великоднього святкового столу.

Отже, з точки зору церковного уставу, паску слід їсти вже після освячення – в ніч або зранку на Великдень.

Церква не встановлює жорсткої заборони на зберігання освячених продуктів, але наполягає на дотриманні пісної трапези до Великодньої служби. Вживання паски до свята вважається порушенням посту.

Українські народні традиції тісно переплетені з церковними настановами. Зазвичай паску починають пекти у Чистий четвер або в суботу перед Великоднем. Освячення пасок відбувається під час святкової служби у Великодню ніч або вранці неділі.

Споживання освяченої паски розпочинається вже після завершення богослужіння та розговіння, яке йде за тривалим періодом посту.

