В Украине уже пятый год подряд Пасху будут праздновать в условиях военного положения, что сказывается на возможностях семей организовать традиционный праздник.

Покупательная способность граждан продолжает снижаться, особенно в регионах, пострадавших от боевых действий. Именно поэтому многим придется экономить при подготовке к празднику.

Сколько будет стоить пасхальная корзина в 2026 году

Пасхальная корзина 2026: как изменилась стоимость продуктов

Директор Национального научного центра Институт аграрной экономики, академик НААН Юрий Лупенко на основе данных своего учреждения подсчитал, во сколько украинцам обойдется пасхальная корзина в 2026 году для средней семьи из четырех человек по состоянию на конец марта.

По расчетам Института аграрной экономики, в этом году набор традиционных продуктов, таких как паска, крашеные яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, твердый и мягкий сыр, хрен и соль, обойдется примерно в 1903,19 грн. Это на 14,4% больше, чем в прошлом году, когда аналогичная корзина стоила 1663,26 грн.

Стоимость домашней паски выросла до 266,89 грн за килограмм, что на 14,6% превышает показатели прошлого года. Подорожание обусловлено высокими ценами на продукты, ведь яйца подорожали на 19,3%, молоко почти на 49,6%, мука на 38,6%, дрожжи и изюм также подорожали на 12,8% и 14,1% соответственно. Только сахар подешевел на 18%.

В магазинах готовая паска будет стоить еще дороже, поскольку в ее цену входят доставка, торговые наценки и украшение.

Сколько будет стоить пасхальная корзина: цены на мясные и молочные продукты

Мясные продукты остаются самыми дорогими составляющими корзины:

домашняя колбаса стоит около 287,50 грн за полкилограмма (550–600 грн за килограмм),

буженина 353,00 грн за полкилограмма (687–725 грн за килограмм),

сало практически не подорожало и стоит 123,00 грн за полкилограмма (220–270 грн за килограмм).

По сравнению с 2025 годом буженина подорожала на 16,5%, домашняя колбаса на 35,3%, а сало всего на 0,4%.

Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за твердый сыр 298,00 грн за полкилограмма, сливочное масло обойдется в 292,00 грн за полкилограмма, а мягкий сыр в 157,50 грн за полкилограмма. По сравнению с прошлым годом твердый сыр подорожал на 3,7%, мягкий на 31,3%, а сливочное масло на 3,1%.

Хрен весом 200 г стоит 31,00 грн, а соль 6,72 грн за 150–200 г, в зависимости от производителя.

Пасхальная корзина 2026: цена овощей и вина

Если дополнить традиционный набор такими продуктами, как помидоры, огурцы, яблоки или красное вино, стоимость корзины вырастет до 2347,94 грн, что на 16,8% больше, чем в 2025 году (2009,76 грн).

Цены на овощи значительно выросли: тепличные помидоры стоят 187–278 грн за килограмм, огурцы 175–275 грн за килограмм, что почти на 38,5% больше, чем в прошлом году. Яблоки подорожали на 17,4%, средняя цена составляет 25,00 грн за полкилограмма. Бутылка церковного вина Кагор обойдется в 189,00 грн.

Лупенко пояснил, что подорожание пасхальной корзины связано с последствиями войны: значительные материальные и финансовые потери, сокращение производства, рост цен на энергоносители, проблемы с логистикой и неопределенность в планах семей.

