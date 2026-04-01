Какой праздник 1 апреля 2026: время для добрых шуток и розыгрышей
Сегодняшний день, 1 апреля, обычно ассоциируется со смехом и шутками, ведь во многих странах мира отмечают День дурака. В то же время дата имеет и другие культурные, религиозные и народные значения. В частности, православная церковь чтит память преподобной Марии Египетской.
Факты ICTV собрали самое интересное о праздниках, традициях и поверьях, связанных с этой датой. Также узнаете, кого сегодня следует поздравить с именинами, чего лучше избегать и какие приметы помогут предсказать погоду.
- Какой сегодня церковный праздник — 1 апреля 2026 года
- Какой сегодня, 1 апреля 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 1 апреля 2026 года
- Что нельзя делать 1 апреля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 1 апреля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 1 апреля 2026 года
По новоюлианскому календарю сегодня чествуют Марию Египетскую — святую, которая прошла сложный путь от развратной жизни до глубокого покаяния.
По преданию, в 12 лет она оставила родной дом и отправилась в Александрию, где в течение 17 лет вела разгульную жизнь. Во время паломничества в Иерусалим сила, казавшаяся непостижимой, не впустила ее в храм на праздник Воздвижения Креста Господня.
Именно тогда, обратившись в молитве к Пресвятой Богородице, Мария отправилась в пустыню за Иорданом и провела там еще 17 лет в молитвах и посте, снискав славу великой подвижницы.
Какой сегодня, 1 апреля 2026 года, день в Украине
Самый известный праздник, приходящийся на эту дату, — День смеха. По легенде, он берет начало еще со времен Римской империи: император Константин однажды назначил своего придворного шута “правителем” на сутки, и тот ввел день шуток и веселья.
Кроме того, сегодня также отмечают Международный день веселья на работе, Международный день птиц и День осведомленности о волчанке как напоминание о серьезности аутоиммунных заболеваний.
Также 1 апреля считают Днем пробуждения домового. По поверью, дух дома именно в этот день просыпается после зимнего сна.
Кто празднует день ангела 1 апреля 2026 года
Именины сегодня отмечают обладатели имен Иван, Макар, Сергей, Ефим и Мария. Если в вашем окружении есть люди, которых зовут именно так, не забудьте их поздравить и сказать несколько теплых слов.
Что нельзя делать 1 апреля 2026 года
Наши предки старались в этот день избегать ссор, ругани, тяжелой физической работы и чрезмерного употребления алкоголя. Особенно сегодня следует заботиться о чистоте — как тела, так и помыслов.
Что можно делать сегодня
Святая Мария Египетская в христианской традиции почитается как покровительница женщин, которые стремятся к духовному очищению. В этот день можно помолиться об укреплении воли, освобождении от соблазнов и попросить благословения.
Согласно народным представлениям, в день Марии следует особенно заботиться о защите дома. Хозяевам советовали тщательно вымыть порог и входную дверь, а над входом повесить подкову — в знак охраны от темных сил и недобрых намерений. Верили, что такие действия способны защитить дом от всего плохого.
Народные приметы на 1 апреля 2026 года
- На Марию Египетскую говорят: “снега загораются”, то есть начинается настоящее весеннее тепло.
- Выражение “Марии — пустой борщ” означает, что зимние запасы капусты уже подходят к концу.
- Ночное небо с облаками — к стабильному теплу, со звездами — к возвращению морозов.
- Птицы низко летят — к осадкам.
- Зацвела ива — пора выставлять ульи.
- Расцвела мать-и-мачеха — заморозков больше не будет.
- Радуга в этот день — к богатому урожаю.