Сегодняшний день, 1 апреля, обычно ассоциируется со смехом и шутками, ведь во многих странах мира отмечают День дурака. В то же время дата имеет и другие культурные, религиозные и народные значения. В частности, православная церковь чтит память преподобной Марии Египетской.

Факты ICTV собрали самое интересное о праздниках, традициях и поверьях, связанных с этой датой. Также узнаете, кого сегодня следует поздравить с именинами, чего лучше избегать и какие приметы помогут предсказать погоду.

Какой сегодня церковный праздник — 1 апреля 2026 года

По новоюлианскому календарю сегодня чествуют Марию Египетскую — святую, которая прошла сложный путь от развратной жизни до глубокого покаяния.

По преданию, в 12 лет она оставила родной дом и отправилась в Александрию, где в течение 17 лет вела разгульную жизнь. Во время паломничества в Иерусалим сила, казавшаяся непостижимой, не впустила ее в храм на праздник Воздвижения Креста Господня.

Именно тогда, обратившись в молитве к Пресвятой Богородице, Мария отправилась в пустыню за Иорданом и провела там еще 17 лет в молитвах и посте, снискав славу великой подвижницы.

Какой сегодня, 1 апреля 2026 года, день в Украине

Самый известный праздник, приходящийся на эту дату, — День смеха. По легенде, он берет начало еще со времен Римской империи: император Константин однажды назначил своего придворного шута “правителем” на сутки, и тот ввел день шуток и веселья.

Кроме того, сегодня также отмечают Международный день веселья на работе, Международный день птиц и День осведомленности о волчанке как напоминание о серьезности аутоиммунных заболеваний.

Также 1 апреля считают Днем пробуждения домового. По поверью, дух дома именно в этот день просыпается после зимнего сна.

Кто празднует день ангела 1 апреля 2026 года

Именины сегодня отмечают обладатели имен Иван, Макар, Сергей, Ефим и Мария. Если в вашем окружении есть люди, которых зовут именно так, не забудьте их поздравить и сказать несколько теплых слов.

Что нельзя делать 1 апреля 2026 года

Наши предки старались в этот день избегать ссор, ругани, тяжелой физической работы и чрезмерного употребления алкоголя. Особенно сегодня следует заботиться о чистоте — как тела, так и помыслов.

Что можно делать сегодня

Святая Мария Египетская в христианской традиции почитается как покровительница женщин, которые стремятся к духовному очищению. В этот день можно помолиться об укреплении воли, освобождении от соблазнов и попросить благословения.

Согласно народным представлениям, в день Марии следует особенно заботиться о защите дома. Хозяевам советовали тщательно вымыть порог и входную дверь, а над входом повесить подкову — в знак охраны от темных сил и недобрых намерений. Верили, что такие действия способны защитить дом от всего плохого.

Народные приметы на 1 апреля 2026 года

На Марию Египетскую говорят: “снега загораются”, то есть начинается настоящее весеннее тепло.

Выражение “Марии — пустой борщ” означает, что зимние запасы капусты уже подходят к концу.

Ночное небо с облаками — к стабильному теплу, со звездами — к возвращению морозов.

Птицы низко летят — к осадкам.

Зацвела ива — пора выставлять ульи.

Расцвела мать-и-мачеха — заморозков больше не будет.

Радуга в этот день — к богатому урожаю.

