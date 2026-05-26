В Украине действует значительное количество программ и возможностей, которые позволяют гражданам через собственные действия влиять на процессы, происходящие в государстве.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в ток-шоу Вдома краще!, которое создали Министерство молодежи и спорта совместно с Офисом президента.

Свириденко заявила, что не хотела бы жить за границей

— Для меня сомнений, зачем возвращаться (в Украину. – Ред.) – нет. Страна с неограниченными возможностями, страна, где в течение одной жизни можно реализовать любую собственную мечту… Именно здесь творится история, – сказала глава правительства.

На вопрос о том, был ли у нее личный момент, когда она задумывалась о переезде, премьер отметила, что дома ей очень хорошо, и даже короткие командировки на несколько дней даются ей эмоционально сложно.

— Я бы не хотела жить за границей, потому что дома лучше, – подчеркнула премьер-министр.

Она добавила, что в Украине действует много программ и возможностей, которые позволяют приобщаться к работе государственного и частного секторов и влиять на события в стране.

— Мне легко говорить о самореализации, потому что я хороший пример того, как из маленького города, из обычной семьи, из обычной школы, благодаря очень активной жизненной позиции двигалась по государственной службе с уровня советника, директора департамента до премьер-министра. Мне кажется, что такие возможности сегодня есть у каждого, – добавила премьер.

Также отметила, что сейчас в Украине ощущается нехватка квалифицированных кадров.

Напомним, аналитики Центра экономической стратегии подсчитали, сколько украинских беженцев находится за границей.

По данным исследования, на начало 2026 года за пределами Украины находится около 5,6 млн украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть страну из-за полномасштабной войны.

