Во вторник, 26 мая, президент Владимир Зеленский проводил встречи с главами парламентских фракций и групп.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Что известно о встречах Зеленского с главами фракций

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, президент провел встречи со следующими парламентариями:

Олег Кулинич, группа Доверие;

Юрий Бойко, группа Платформа за жизнь и мир;

Антонина Славицкая, группа Восстановление Украины;

Игорь Палица, группа За будущее;

Юлия Тимошенко, фракция Батькивщина;

Дмитрий Разумков, межфракционное объединение Разумная политика;

Александра Устинова, фракция Голос;

Петр Порошенко, фракция Европейская солидарность.

По словам Гончаренко, Зеленский выбрал такой формат встреч впервые за семь лет президентства.

По данным источников РБК-Украина, президент отдельно встречался с каждым руководителем фракции и группы. Разговоры длились примерно с 12:00 до почти 18:00.

Во время встреч обсуждались различные вопросы, которые касались не только парламентской деятельности.

Накануне сообщалось, что одной из ключевых тем встреч должно было стать голосование за важные законопроекты, в частности связанные с евроинтеграцией.

Разговор Зеленского и Порошенко

Глава фракции Европейская солидарность Петр Порошенко сообщил в Facebook, что его разговор с президентом проходил один на один.

— В условиях, когда Украина ведет войну за выживание, диалог с парламентом и восстановление его субъектности является важным. Слишком много вызовов, которые возможно преодолеть только совместно. Договорились, что такие встречи будут проходить регулярно, а диалог станет постоянным, — отметил Порошенко по итогам встречи.

Напомним, встречам с руководителями парламентских фракций предшествовал разговор президента с фракцией Слуга народа.

Как сообщал глава фракции Давид Арахамия, во время встречи обсуждались задачи, стоящие перед государством в ближайшие шесть месяцев.

