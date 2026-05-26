Зеленский встретился с Порошенко, Тимошенко и лидерами фракций
- Владимир Зеленский провел отдельные встречи с руководителями парламентских фракций и групп, которые длились с 12:00 до почти 18:00.
- Сегодня также состоялся разговор президента с Петром Порошенко.
Во вторник, 26 мая, президент Владимир Зеленский проводил встречи с главами парламентских фракций и групп.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Что известно о встречах Зеленского с главами фракций
По словам народного депутата Алексея Гончаренко, президент провел встречи со следующими парламентариями:
- Олег Кулинич, группа Доверие;
- Юрий Бойко, группа Платформа за жизнь и мир;
- Антонина Славицкая, группа Восстановление Украины;
- Игорь Палица, группа За будущее;
- Юлия Тимошенко, фракция Батькивщина;
- Дмитрий Разумков, межфракционное объединение Разумная политика;
- Александра Устинова, фракция Голос;
- Петр Порошенко, фракция Европейская солидарность.
По словам Гончаренко, Зеленский выбрал такой формат встреч впервые за семь лет президентства.
По данным источников РБК-Украина, президент отдельно встречался с каждым руководителем фракции и группы. Разговоры длились примерно с 12:00 до почти 18:00.
Во время встреч обсуждались различные вопросы, которые касались не только парламентской деятельности.
Накануне сообщалось, что одной из ключевых тем встреч должно было стать голосование за важные законопроекты, в частности связанные с евроинтеграцией.
Разговор Зеленского и Порошенко
Глава фракции Европейская солидарность Петр Порошенко сообщил в Facebook, что его разговор с президентом проходил один на один.
— В условиях, когда Украина ведет войну за выживание, диалог с парламентом и восстановление его субъектности является важным. Слишком много вызовов, которые возможно преодолеть только совместно. Договорились, что такие встречи будут проходить регулярно, а диалог станет постоянным, — отметил Порошенко по итогам встречи.
Напомним, встречам с руководителями парламентских фракций предшествовал разговор президента с фракцией Слуга народа.
Как сообщал глава фракции Давид Арахамия, во время встречи обсуждались задачи, стоящие перед государством в ближайшие шесть месяцев.