Уже определено 500 целей на территории Беларуси на случай, если ее президент Александр Лукашенко вступит в войну против Украины.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди.

Украина определила 500 потенциальных целей в Беларуси

— Минскому гауляйтеру Лукашеску: пес, что лает, не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатная и очень практичная рекомендация: не лезь в глаза Украине, — отметил Бровди.

Он пожелал украинцам веры и выдержки и максимального внимания к оповещениям ПВО.

Сейчас смотрят

Напомним, по итогам Ставки Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает силы на Черниговско-Киевском направлении на фоне данных разведки о российском планировании наступления со стороны Беларуси.

Президент подчеркнул, что Украина готовит ответы на каждый возможный вариант наступательных действий врага.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупреждал, что угроза со стороны России через Беларусь сохраняется, враг стремится расширить фронт за счет операций на севере.

18 мая стало известно, что Россия и Беларусь начали совместные военные учения, в ходе которых отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и подготовку к их возможному применению.

Фото: Роберт Бровди

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.