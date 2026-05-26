Вступление Украины в ЕС: Шмыгаль сказал, когда будет открыт первый кластер
- Денис Шмыгаль заявил, что первый переговорный кластер по вступлению Украины в ЕС планируют открыть в июне.
- Другие переговорные кластеры могут быть открыты в июле текущего года.
Первый переговорный кластер в рамках вступления Украины в Европейский Союз планируют открыть уже в июне. Открытие других кластеров ожидается в июле 2026 года.
Об этом сообщил первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль.
Шмыгаль об открытии первого кластера по вступлению в ЕС
Денис Шмыгаль выступил онлайн на конференции под названием Зима в Украине.
В мероприятии также принимали участие министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос.
По словам Шмыгаля, во время конференции от партнеров прозвучали важные сигналы относительно евроинтеграционного курса Украины.
В частности, речь шла о готовности Европейского Союза открыть переговорный кластер уже в июне, тогда как другие кластеры могут быть запущены в июле этого года.
— Искренне благодарю всех, кто помогает Украине, — отметил Шмыгаль.
Напомним, еврокомиссар Марта Кос ранее заявляла, что Украина может получить ощутимый прогресс в процессе евроинтеграции в ближайшие месяцы.
По ее словам, открытие первого кластера возможно до конца июня — во время председательства Кипра в Совете ЕС.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в письме лидерам Европейского Союза предложил новую модель интеграции Украины в ЕС.
По мнению канцлера Германии, Украина должна получить специальный статус “ассоциированного члена” Европейского Союза.