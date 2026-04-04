Лазарева суббота — это христианский праздник, который отмечается в субботу перед Вербным воскресеньем, за неделю до Пасхи.

Факты ICTV узнавали, когда Лазарева суббота в 2026 году и как ее принято праздновать.

Лазарева суббота: когда празднуют в 2026 году

Лазарева суббота в 2026 году приходится на 4 апреля. Праздник готовит верующих к Страстной неделе и Пасхе.

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Лазарева суббота: значение праздника и история

Лазарева суббота имеет большое значение для христиан, поскольку она подтверждает божественную природу Иисуса Христа и дает надежду на воскресение и вечную жизнь.

Праздник назван в честь Лазаря, друга Иисуса, которого он воскресил на четвертый день после смерти. Лазарь жил в Вифании, недалеко от Иерусалима. Узнав о его болезни, Иисус поспешил к нему, но опоздал. Возле гробницы он заплакал, отодвинул камень и произнес: “Лазарь, выйди!” — и тот воскрес.

Это чудо произошло в субботу, которая с тех пор называется Лазаревой. После воскресения Лазарь прожил еще 30 лет и стал епископом на Кипре.

Слух о чуде быстро распространился, и когда Иисус в Вербное воскресенье въезжал в Иерусалим, его встречали с большой радостью. Лазарева суббота приходится на Великий пост, поэтому в этот день действуют все его ограничения.

Лазарева суббота: традиции

В этот день верующие посещают богослужения, где вспоминают чудо воскресения Лазаря. Также существует традиция приносить в церковь веточки вербы для освящения.

На Руси традиции Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим были тесно связаны. Накануне Вербного воскресенья, в субботу, люди приносили в храм веточки вербы, которые освящали во время вечерней службы. Поэтому этот день называли не только Лазаревой, но и Вербной субботой.

Верба стала символом праздника в славянских странах в знак подражания евангельскому событию, когда народ устилал путь Иисусу пальмовыми ветвями, встречая Его в Иерусалиме с возгласами: Осанна!

Поскольку пальмы не растут в наших краях, их заменили на вербу — одно из первых деревьев, расцветающих весной. Она символизирует обновление природы и воскресение.

Что нельзя делать в Лазареву субботу

В Лазареву субботу, как и в другие дни Великого поста, существуют определенные ограничения:

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя устраивать шумные празднования и развлечения.

Стоит воздержаться от употребления мясных и молочных продуктов.

Поскольку продолжается Великий пост, то в Лазареву субботу питание постное.

Запрещено выполнять тяжелую домашнюю работу, рыбачить и забивать скот, заниматься рукоделием (шитьем, вязанием и т. д.), создавать шум и веселиться, употреблять алкоголь.

Воскресение Лазаря является символом победы жизни над смертью. Верба, которая распускается весной, символизирует пробуждение природы и воскресение.

Народные приметы на Лазареву субботу

Если в этот день змеи, ящерицы и другие хладнокровные животные массово покидают свои укрытия, это означает, что наступила настоящая весна и можно начинать посевные работы.

Существует поверье, что Лазарева суббота — лучший день для посева гороха, чтобы получить щедрый урожай. Считается также, что если в этот день прочитать Отче наш, держа в левой руке веточку вербы, а правой перекреститься и попросить у Бога достатка, то в семье улучшится материальное положение.

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