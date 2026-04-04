Лазарева суббота: история, традиции и значение праздника
Лазарева суббота — это христианский праздник, который отмечается в субботу перед Вербным воскресеньем, за неделю до Пасхи.
Факты ICTV узнавали, когда Лазарева суббота в 2026 году и как ее принято праздновать.
Лазарева суббота: когда празднуют в 2026 году
Лазарева суббота в 2026 году приходится на 4 апреля. Праздник готовит верующих к Страстной неделе и Пасхе.
Лазарева суббота: значение праздника и история
Лазарева суббота имеет большое значение для христиан, поскольку она подтверждает божественную природу Иисуса Христа и дает надежду на воскресение и вечную жизнь.
Праздник назван в честь Лазаря, друга Иисуса, которого он воскресил на четвертый день после смерти. Лазарь жил в Вифании, недалеко от Иерусалима. Узнав о его болезни, Иисус поспешил к нему, но опоздал. Возле гробницы он заплакал, отодвинул камень и произнес: “Лазарь, выйди!” — и тот воскрес.
Это чудо произошло в субботу, которая с тех пор называется Лазаревой. После воскресения Лазарь прожил еще 30 лет и стал епископом на Кипре.
Слух о чуде быстро распространился, и когда Иисус в Вербное воскресенье въезжал в Иерусалим, его встречали с большой радостью. Лазарева суббота приходится на Великий пост, поэтому в этот день действуют все его ограничения.
Лазарева суббота: традиции
В этот день верующие посещают богослужения, где вспоминают чудо воскресения Лазаря. Также существует традиция приносить в церковь веточки вербы для освящения.
На Руси традиции Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим были тесно связаны. Накануне Вербного воскресенья, в субботу, люди приносили в храм веточки вербы, которые освящали во время вечерней службы. Поэтому этот день называли не только Лазаревой, но и Вербной субботой.
Верба стала символом праздника в славянских странах в знак подражания евангельскому событию, когда народ устилал путь Иисусу пальмовыми ветвями, встречая Его в Иерусалиме с возгласами: Осанна!
Поскольку пальмы не растут в наших краях, их заменили на вербу — одно из первых деревьев, расцветающих весной. Она символизирует обновление природы и воскресение.
Что нельзя делать в Лазареву субботу
В Лазареву субботу, как и в другие дни Великого поста, существуют определенные ограничения:
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Нельзя устраивать шумные празднования и развлечения.
- Стоит воздержаться от употребления мясных и молочных продуктов.
- Поскольку продолжается Великий пост, то в Лазареву субботу питание постное.
- Запрещено выполнять тяжелую домашнюю работу, рыбачить и забивать скот, заниматься рукоделием (шитьем, вязанием и т. д.), создавать шум и веселиться, употреблять алкоголь.
Воскресение Лазаря является символом победы жизни над смертью. Верба, которая распускается весной, символизирует пробуждение природы и воскресение.
Народные приметы на Лазареву субботу
Если в этот день змеи, ящерицы и другие хладнокровные животные массово покидают свои укрытия, это означает, что наступила настоящая весна и можно начинать посевные работы.
Существует поверье, что Лазарева суббота — лучший день для посева гороха, чтобы получить щедрый урожай. Считается также, что если в этот день прочитать Отче наш, держа в левой руке веточку вербы, а правой перекреститься и попросить у Бога достатка, то в семье улучшится материальное положение.