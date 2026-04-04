Лазарева субота — це християнське свято, яке відзначається в суботу перед Вербною неділею, за тиждень до Великодня.

Факти ICTV дізнавалися, коли Лазарева субота 2026 року і як її заведено святкувати.

Лазарева субота: коли святкують у 2026 році

Лазарева субота у 2026 році припадає на 4 квітня. Свято готує вірян до Страсного тижня та Великодня.

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Лазарева субота: значення свята та історія

Лазарева субота має велике значення для християн, оскільки підтверджує божественну природу Ісуса Христа та дає надію на воскресіння та вічне життя.

Свято назване на честь Лазаря, друга Ісуса, якого він воскресив на четвертий день після смерті. Лазар жив у Віфанії, неподалік Єрусалима. Дізнавшись про його хворобу, Ісус поспішив до нього, але запізнився. Біля гробниці він заплакав, відсунув камінь і виголосив: “Лазарю, вийди!” – і той воскрес.

Це чудо сталося в суботу, яка відтоді зветься Лазаревою. Після воскресіння Лазар прожив ще 30 років і став єпископом на Кіпрі.

Чутка про диво швидко поширилася, і коли Ісус у Вербну неділю в’їжджав до Єрусалима, його зустрічали з великою радістю. Лазарева субота припадає на Великий піст, тож у цей день діють усі його обмеження.

Лазарева субота: традиції

У цей день віряни відвідують богослужіння, де згадують чудо воскресіння Лазаря. Також існує традиція приносити до церкви гілочки верби для освячення.

На Русі традиції Лазаревої суботи та Входу Господнього в Єрусалим були тісно пов’язані. Напередодні Вербної неділі, в суботу, люди приносили в храм гілочки верби, які освячували під час вечірньої служби. Тому цей день називали не лише Лазаревою, а й Вербною суботою.

Верба стала символом свята у слов’янських країнах на знак наслідування євангельської події, коли народ встеляв шлях Ісусу пальмовими гілками, зустрічаючи його в Єрусалимі з вигуками: Осанна!

Оскільки пальми не ростуть у наших краях, їх замінили на вербу — одне з перших дерев, що розквітають навесні. Вона символізує оновлення природи та воскресіння.

Що не можна робити в Лазареву суботу

У Лазареву суботу, як і в інші дні Великого посту, існують певні обмеження:

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна влаштовувати гучні святкування та розваги.

Варто утриматися від вживання м’ясних і молочних продуктів.

Оскільки триває Великий піст, то в Лазареву суботу харчування пісне.

Заборонено виконувати важку домашню роботу, рибалити та забивати худобу, займатися рукоділлям (шиттям, в’язанням тощо), створювати шум і веселитися, вживати алкоголь.

Воскресіння Лазаря є символом перемоги життя над смертю. Верба, яка розпускається навесні, символізує пробудження природи та воскресіння.

Народні прикмети на Лазареву суботу

Якщо цього дня змії, ящірки та інші холоднокровні тварини масово залишають свої укриття, це означає, що настала справжня весна і можна розпочинати посівні роботи.

Існує повір’я, що Лазарева субота – найкращий день для посіву гороху, щоб отримати щедрий урожай. Вважається також, що якщо цього дня прочитати Отче наш, тримаючи в лівій руці гілочку верби, а правою перехреститися та попросити у Бога достатку, то в родині покращиться матеріальне становище.

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