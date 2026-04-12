Пасха — это один из главных праздников в христианстве, который чествует Воскресение Иисуса Христа, символизируя победу жизни над смертью и надежду на обновление.

В отличие от Рождества, дата которого является постоянной (25 декабря по григорианскому календарю или 7 января по юлианскому), день празднования Пасхи меняется каждый год. Это связано с астрономическими факторами, а именно с фазами Луны и датой весеннего равноденствия.

В связи с этим Пасха может приходиться на любое воскресенье в период между концом марта и началом мая. Факты ICTV узнавали, какого числа Пасха в 2026 году.

Как вычисляется дата Пасхи

Традиция определения даты Пасхи имеет свои истоки еще в IV веке. В 325 году, во время Первого Вселенского собора, было принято решение праздновать Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия (21 марта). Это правило стало основой для дальнейших расчетов.

Ранее дату ежегодно определял Александрийский патриарх и передавал ее в Рим. Однако со временем единое вычисление было утрачено, и теперь восточные (православные) и западные (католические) церкви пользуются разными системами определения, ведь у них разные календари.

Почему православная и католическая Пасха часто не совпадают

Расхождение в датах связано с тем, что в XVI веке католическая церковь перешла на григорианский календарь. Православная же церковь осталась на юлианском календаре.

Это привело к тому, что католики рассчитывают дату Пасхи по григорианской пасхалии, а православные по более старой александрийской. И хотя иногда вычисления совпадают, обычно православная и католическая Пасха приходятся на разные дни.

Когда празднуют Пасху в 2026 году

В 2026 году дата празднования Пасхи будет зависеть от того, к какой христианской конфессии принадлежат верующие:

В Украине православные и греко-католики будут отмечать Пасху 12 апреля 2026 года.

В то же время римско-католическая Пасха приходится на более раннюю дату — 5 апреля 2026 года.

Таким образом, между празднованием Пасхи в восточном и западном обрядах сохранится разница в одну неделю.

Для большинства украинцев, которые следуют православной или греко-католической традиции, ключевым днем празднования остается 12 апреля 2026 года.

Несмотря на календарные разногласия, суть Пасхи остается общей для всех христиан. Это день, который чтит воскресение Христа, дарит надежду на духовное обновление и объединяет семьи в атмосфере радости, мира и любви.

