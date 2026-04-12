Великдень – це одне з найголовніших свят у християнстві, яке вшановує Воскресіння Ісуса Христа, символізуючи перемогу життя над смертю та надію на оновлення.

На відміну від Різдва, дата якого є сталою (25 грудня за григоріанським календарем або 7 січня за юліанським), день святкування Великодня змінюється щороку. Це пов’язано з астрономічними чинниками, а саме з фазами Місяця та датою весняного рівнодення.

У зв'язку з цим Великдень може припадати на будь-яку неділю в період між кінцем березня та початком травня.

Як обчислюється дата Великодня

Традиція визначення дати Великодня має свої витоки ще у IV столітті. У 325 році, під час Першого Вселенського собору, було ухвалено рішення святкувати Великдень у першу неділю після першого повного місяця, який настає після дня весняного рівнодення (21 березня). Це правило стало основою для подальших розрахунків.

Раніше дату щорічно визначав Олександрійський патріарх і передавав її до Риму. Проте з часом єдине обчислення було втрачено, й тепер східні (православні) та західні (католицькі) церкви користуються різними системами визначення, адже в них різні календарі.

Чому православний і католицький Великдень часто не збігаються

Розбіжність у датах пов’язана з тим, що в XVI столітті католицька церква перейшла на григоріанський календар. Православна ж церква залишилася на юліанському календарі.

Це призвело до того, що католики розраховують дату Великодня за григоріанською пасхалією, а православні за старішою олександрійською. І хоча іноді обчислення збігаються, зазвичай православний і католицький Великдень припадають на різні дні.

Коли святкують Великдень у 2026 році

У 2026 році дата святкування Великодня залежатиме від того, до якої християнської конфесії належать віряни:

В Україні православні та греко-католики відзначатимуть Великдень 12 квітня 2026 року.

Водночас римо-католицька Пасха припадає на більш ранню дату — 5 квітня 2026 року.

Таким чином, між святкуванням Великодня у східному та західному обрядах зберігатиметься різниця в один тиждень.

Для більшості українців, які дотримуються православної або греко-католицької традиції, ключовим днем святкування залишається 12 квітня 2026 року.

Незважаючи на календарні розбіжності, суть Великодня залишається спільною для всіх християн. Це день, що вшановує воскресіння Христа, дарує надію на духовне оновлення та об’єднує родини в атмосфері радості, миру й любові.

