Традиционно после Воскресения Христова начинается Пасхальная неделя, с которой связано немало традиций и запретов. Этот особый период также известен как Светлая седмица, или Светлая неделя.

Пасхальная неделя 2026 — даты и главные традиции

Светлая неделя длится семь дней, включая в себя Пасхальное воскресенье и шесть последующих дней после праздника. То есть в 2026 году Пасхальная неделя для православных продлится с 12 по 18 апреля.

В течение этого периода в храмах ежедневно проходят богослужения. После них совершаются крестные ходы, на которых верующие поют праздничные песнопения, а священник окропляет всех святой водой.

Во время крестного хода звучит праздничный колокол. Православные христиане в Пасхальную неделю, как вместо утренних, так и вместо вечерних молитв, читают Пасхальные часы.

Понедельник Пасхальной недели называют Поливальным понедельником — в этот день принято обливаться водой, которая, по поверьям, имеет целебную силу против различных болезней.

Четверг иногда называют Навская Пасха, то есть Пасха мертвецов. Считалось, что в этот день весть о Воскресении Христовом достигает потустороннего мира и умершие присоединяются в праздновании к живым. В четверг убирать могилы на кладбищах накануне Радоницы.

В пятницу Пасхальной недели отмечается праздник иконы Божией Матери Живоносный источник. В храмах совершается малое освящение воды.

Что нельзя делать в Пасхальную неделю

В течение Пасхальной недели нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, оскорблять, обижаться, желать другим зла.

Не стоит оставаться в стороне от добрых дел — время помогать, проявлять милосердие, доброту и щедрость.

В первые дни Пасхальной недели рекомендуется отложить тяжелую физическую работу как дома, так и на огороде.

