Традиційно після Воскресіння Христового розпочинається Великодній тиждень, з яким пов’язано чимало традицій і заборон. Цей особливий період також відомий як Світла седмиця, або Світлий тиждень.

Великодній тиждень 2026 – дати і головні традиції

Світлий тиждень триває сім днів, включаючи в себе Великодню неділю і шість наступних днів після свята. Тобто у 2026 році Великодній тиждень для православних триватиме з 12 по 18 квітня.

Протягом цього періоду у храмах щодня відбуваються богослужіння. Після них здійснюються хресні ходи, на яких віряни співають святкові піснеспіви, а священик кропить всіх святою водою.

Під час хресного ходу звучить святковий дзвін. Православні християни у Великодній тиждень, як замість ранкових, так і замість вечірніх молитов, читають Пасхальні часи.

Понеділок Великоднього тижня називають Поливаним понеділком – цього дня заведено обливатися водою, яка, за повір’ями, має цілющу силу проти різних хвороб.

Четвер подекуди називають Навський Великдень, тобто Великдень мерців. Вважалося що в цей день звістка про Воскресіння Христове сягає потойбічного світу й померлі приєднуються у святкуванні до живих. У четвер прибирати могили на кладовищах напередодні Радониці.

У П’ятницю Великоднього тижня відзначається свято ікони Божої Матері Живоносне джерело. У храмах здійснюється мале водосвяття.

Що не можна робити у Великодній тиждень

Протягом Великоднього тижня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, ображати, ображатися, бажати іншим зла.

Не варто залишатися осторонь добрих справ – час допомагати, проявляти милосердя, доброту і щедрість.

У перші дні Великоднього тижня рекомендується відкласти важку фізичну роботу як вдома, так і на городі.

