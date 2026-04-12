В воскресенье, 12 апреля, отмечается важный церковный праздник – Пасха. Также верующие чтят преподобного Василия, епископа Парийского.

В календаре светских праздников и событий на эту дату приходятся День работников ракетно-космической отрасли Украины, День пластуна, Международный день полета человека в космос, Международный день бездомных детей, Всемирный день действий в сфере военных расходов и Всемирный день хомяков.

Какой сегодня церковный праздник — 12 апреля 2026 года

Верующие сегодня отмечают Воскресение Христово – чудо, наступившее на третий день после казни Иисуса на кресте. Событие символизирует победу Сына Божия над смертью.

Каждый год праздник приходится на разные даты, определенные по особой церковной системе – Пасхалии. Неизменным остается день недели, в который празднуют Пасху – воскресенье.

Также сегодня верующие чтят память преподобного Василия. Он жил в VIII веке и был епископом в городе Парий.

В период иконоборчества отстаивал иконопочитание, не выполнял императорские указания об уничтожении икон. За это преподобный подвергался многочисленным гонениям.

Какой сегодня, 12 апреля 2026, день в Украине

12 апреля свой профессиональный праздник отмечают работники ракетно-космической отрасли Украины. Событие было основано вторым президентом Леонидом Кучмой 13 марта 1997 года.

Сегодня стоит поздравить всех, кто работает в космической индустрии, развивает ракетные и космические технологии, а также осуществляет важные научные исследования в области космонавтики.

Также на 12 апреля приходится молодежный праздник — День скаута или День пластуна. Событие основали 28 марта 2008 года.

Пласт, известная как Национальная скаутская организация Украины, играет ключевую роль в формировании молодежи, прививая ей ценности ответственности, патриотизма и служения обществу.

Кто празднует день ангела 12 апреля 2026 года

Именины сегодня отмечают обладатели таких имен: Василий, Давид, Иван, Сергей, Марфа и Мария.

Что нельзя делать 12 апреля 2026 года

На Пасху категорически запрещено заниматься рукоделием, уборкой и любой тяжелой физической работой. Нельзя ссориться, сплетничать, завидовать, грустить, жаловаться на жизнь, обижать кого-то и обижаться.

В день праздника не посещают кладбище и не венчаются в церкви. Сегодня не стоит переедать и злоупотреблять алкоголем. Также под запретом — жадность и равнодушие.

Что можно делать сегодня

В этот день принято посещать богослужения, святить продукты в церкви, кушать паску, отдыхать и проводить время с родными и близкими людьми.

Стоит радоваться воскресению Христа, проявлять доброту, щедрость и великодушие.

Народные приметы на 12 апреля 2026 года

Много паутины — лето будет жарким и сухим.

Слива зацвела — можно сеять лук и морковь на огороде.

Дождь — до конца месяца погода будет дождливой и пасмурной.

Кот прячется в теплое место — ждите похолодания.

