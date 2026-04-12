У неділю, 12 квітня, відзначається важливе церковне свято – Великдень. Також віряни вшановують преподобного Василя, єпископа Парійського.

У календарі світських свят та подій на цю дату припадають День працівників ракетно-космічної галузі України, День пластуна, Міжнародний день польоту людини в космос, Міжнародний день безпритульних дітей, Всесвітній день дій у сфері військових витрат і Всесвітній день хом’яків.

Яке сьогодні церковне свято – 12 квітня 2026 року

Віряни сьогодні відзначають Воскресіння Христове – диво, яке настало на третій день після страти Ісуса на хресті. Подія символізує перемогу Сина Божого над смертю.

Щороку свято припадає на різні дати, визначені за особливою церковною системою – Пасхалією. Незмінним залишається день тижня, в який святкують Великдень, – неділя.

Також сьогодні віряни вшановують пам’ять преподобного Василя.

Він жив у VIII столітті і був єпископом в місті Парій. У період іконоборства відстоював іконошанування, не виконував імператорські вказівки про знищення ікон. За це преподобний зазнавав численних гонінь.

Який сьогодні, 12 квітня 2026, день в Україні

12 квітня своє професійне свято відзначають працівники ракетно-космічної галузі України. Подія була започаткована другим президентом Леонідом Кучмою 13 березня 1997 року.

Сьогодні варто привітати всіх, хто працює в космічній індустрії, розвиває ракетні та космічні технології, а також здійснює важливі наукові дослідження в галузі космонавтики.

Також на 12 квітня припадає молодіжне свято – День скаута або День пластуна. Подію започаткували 28 березня 2008 року.

Пласт, відома як Національна скаутська організація України, відіграє ключову роль у формуванні молоді, прищеплюючи їй цінності відповідальності, патріотизму та служіння громаді.

Хто святкує день ангела 12 квітня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких імен: Василь, Давид, Іван, Сергій, Марфа і Марія.

Що не можна робити 12 квітня 2026 року

На Великдень категорично заборонено займатися рукоділлям, прибиранням та будь-якою важкою фізичною роботою. Не можна сваритися, пліткувати, заздрити, сумувати, скаржитися на життя, ображати когось та ображатися.

В день свята не відвідують кладовище та не вінчаються в церкві. Сьогодні не варто переїдати та зловживати алкоголем. Також під забороною – жадібність і байдужість.

Що можна робити сьогодні

Цього дня заведено відвідувати богослужіння, святити продукти в церкві, відпочивати, їсти паску та проводити час із рідними і близькими людьми.

Варто радіти воскресінню Христа, проявляти доброту, щедрість і великодушність.

Народні прикмети на 12 квітня 2026 року

Багато павутини – літо буде спекотним і сухим.

Слива зацвіла – можна сіяти цибулю і моркву на городі.

Дощить – до кінця місяця погода буде дощовою і похмурою.

Кіт ховається в тепле місце – чекайте на похолодання.

