За Христовым Воскресением приходит особое время — Проводы, которые также называют Радоницей. Это дни, когда мы вспоминаем тех, кто отошел в вечность, родных и близких, чьи души живут в памяти наших сердец.

Когда поминальные дни в 2026 году

В ПЦУ отметили, что на девятый день после Воскресения Господня, это вторник, вспоминаются все умершие. Но традиционно получается так, что во вторник люди работают, поэтому церковью было установлено в воскресенье после Пасхи совершать заупокойное богослужение, проведывать умерших на кладбище со словами:

Христос воскрес из мертвых, смерть победил.

Воскресенье, понедельник и вторник — эти три дня являются поминальными. Поэтому каждый может выбрать день, когда удобно прийти и навестить умерших родственников на кладбище. В 2026 году это 19, 20 и 21 апреля.

Проводы: традиции

Перед Проводами (Радоницей) люди тщательно убирают могилы своих родственников: подметают, убирают опавшие листья, обновляют венки и цветы. Это проявление заботы и уважения к памяти умерших.

В некоторых населенных пунктах существует традиция устраивать поминальные обеды непосредственно на могилах, принося разнообразные блюда (паски, яйца, колбасу, сладости, иногда алкоголь). Церковь осуждает эту практику, считая, что кладбище — это место молитвы и покоя, а не трапез.

В ПЦУ отметили, что правильнее всего пойти в храм, помолиться, поставить свечки и после этого поехать на кладбище, вспомнить умерших и почитать молитвы, поздравить их словами: Христос воскрес.

Следует отказаться от употребления алкоголя и пищи на кладбищах. Если есть желание помянуть умерших, церковь этого не запрещает, но стоит собраться в доме или в другом месте и семьей уже вспомнить умерших. Но накрывать столы на кладбищах нельзя.

