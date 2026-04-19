За Христовим Воскресінням приходить особливий час – Проводи, які також називають Радоницею. Це дні, коли ми згадуємо тих, хто відійшов у вічність, рідних і близьких, чиї душі живуть у пам’яті наших сердець.

Коли Проводи (Радониця) у 2026 році та які традиції з ними пов'язані.

Коли поминальні дні у 2026 році

У ПЦУ зазначають, що на дев’ятий день після Воскресіння Господнього, це вівторок, згадуються всі померлі. Але традиційно виходить так, що у вівторок люди працюють, тож церквою було встановлено в неділю після Пасхи звершувати заупокійне богослужіння, провідувати померлих на кладовищі зі словами:

Христос воскрес із мертвих, смерть подолав.

Неділя, понеділок та вівторок – ці три дні є поминальними. Тож кожен може обрати день, коли зручно прийти і провідати померлих родичів на кладовищі. У 2026 році це 19, 20 та 21 квітня.

Проводи: традиції

Перед Проводами (Радоницею) люди ретельно прибирають могили своїх родичів: підмітають, прибирають опале листя, оновлюють вінки та квіти. Це вияв турботи та поваги до пам’яті померлих.

У деяких населених пунктах існує традиція влаштовувати поминальні обіди безпосередньо на могилах, приносячи різноманітні страви (паски, яйця, ковбасу, солодощі, іноді алкоголь). Церква засуджує цю практику, вважаючи, що кладовище – це місце молитви та спокою, а не трапез.

У ПЦУ кажуть, що найправильніше піти в храм, помолитись, поставити свічечки і після цього поїхати на кладовище, згадати померлих та почитати молитви, привітати їх словами: Христос воскрес.

Треба відмовитися від споживання алкоголю та їжі на кладовищах. Якщо є бажання пом’янути померлих, церква цього не забороняє, але варто зібратися в домівці чи в іншому місці та родиною вже згадати померлих. Але накривати столи на кладовищах не можна.

