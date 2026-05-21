Вознесение Господне 2026: поздравления в картинках, стихах и прозе
В четверг, 21 мая, православные верующие будут отмечать Вознесение Господне — один из 12 крупнейших церковных праздников. Он приходится на 40-й день после Пасхи и символизирует вознесение Иисуса Христа на небо.
В этот день верующие посещают богослужения, молятся и поздравляют друг друга со светлым и важным праздником.
Факты ICTV подготовили поздравления с Вознесением Господним в картинках, стихах и прозе. Отправьте их родным и близким, чтобы поднять им настроение и подарить надежду на мирное и счастливое будущее.
Вознесение Господне 2026: поздравления в картинках
Поздравления с Вознесением Господним 2026 в стихах
***
С Вознесением Господним
Искренне вас поздравляю!
Счастья и любви
В жизни желаю!
Пусть Господь наш истинный
Поможет вам во всем,
Живите только мыслями
Вы чистыми о нем!
***
С Вознесением Господним поздравляю,
Благодати, счастья и добра,
Небеса пусть благословляют,
Не коснулась чтобы вас беда!
***
С Вознесением Господним
Я вас поздравляю!
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.
Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет пусть ваш дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.
***
Вознесение Господне —
Праздник света и добра!
Пожелаем же сегодня
Всем вам мира и тепла.
***
Вознесение Господне
Отмечаем всей страной.
Пожелаю я сегодня,
Счастье чтоб вошло в дом твой!
Небеса чтоб одарили
Благодатью и добром,
Путь твой ангелы хранили,
И везло всегда, во всем!
***
Поздравления с Вознесением Господним 2026 в прозе
***
Поздравляю с Вознесением Господним! Пусть этот светлый день наполнит ваше сердце благодатью, а в душе царят гармония, спокойствие и вера в лучшее. Пусть Господь всегда будет рядом и оберегает вас!
***
В день Вознесения Христова желаю вам веры, которая вдохновляет, надежды, которая поддерживает, и любви, которая объединяет. Пусть небеса слышат ваши молитвы, а в жизни всегда будет место для добра и радости.
***
С праздником Вознесения Христова! В этот светлый день желаю, чтобы все невзгоды прошли, а жизнь наполнилась гармонией, верой и счастьем. Пусть Господь оберегает вас и ваших родных!
***
В этот солнечный день я поздравляю вас с Вознесением Господним. Пусть ваша душа будет чистой, а сердце — любящим. Желаю вам получать удовольствие от каждого дня и не забывать благодарить Господа за каждую прожитую минуту.
***
Родные мои, поздравляю с Вознесением Господним! Пусть праздник принесет душевное обновление и гармонию в дом, укрепит веру и подарит надежду. Пусть Господь щедро благословляет каждого из вас, дарит мир, здоровье и счастье.
***