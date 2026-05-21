За прошедшие сутки на фронте произошло 233 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 98 авиационных ударов, сбросив 325 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 8 902 дронов-камикадзе и совершил 3 047 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 75 — из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2026 года

Ситуация в Украине на 21 мая 2026 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боестолкновений, агрессор нанес два авиационных удара с применением семи КАБ, осуществил 73 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Избицкого и в районах Старицы и Лимана.

На Купянском направлении враг атаковал семь раз в сторону населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Глушковка и Новоосиново.

На Лиманском направлении противник 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Дробышево, Диброва, Озерное, Ставки, Лиман, Ямполь.

На Славянском направлении противник штурмовал пять раз в районах населенных пунктов Закитное и Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг осуществлял одно штурмовое действие в районе Миньковки.

На Константиновском направлении оккупанты провели 27 атак в сторону Константиновки, Ильиновки, Иванополья, Плещеевки, Торецкого, Новопавловки, Софиевки, Свободного, Белицкого и Кучеров Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Новоалександровка, Покровск, Уют, Никаноровка, Шевченко, Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз в районах населенных пунктов Александроград, Ивановка и Калиновское.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 29 атак в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Воздвижевки, Цветкового, Староукраинки, Доброполье, Железнодорожное, Гуляйпольское, Еленоконстантиновка, Волшебное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 21 мая 2026 года

личного состава — около 1 352 980 (+910);

танков — 11 943;

боевых бронированных машин — 24 591 (+5);

артиллерийских систем — 42 454 (+54);

реактивных систем залпового огня — 1 797 (+2);

средств противовоздушной обороны — 1 389 (+1);

самолетов — 436;

вертолетов — 353;

беспилотников оперативно-тактического уровня — 302 787 (+1 715);

наземных робототехнических комплексов — 1 436 (+4);

крылатых ракет — 4 632;

кораблей (катеров) — 33;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 98 070 (+202);

специальной техники — 4 207 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 548-е сутки.

